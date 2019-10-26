"أونسا" ينفي تأثير "ذبابة الزيتون" على المنتوج

هسبريس من الرباط

نفت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) لجهة طنجة تطوان الحسيمة الإشاعات التي يتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حول تأثير ذبابة الزيتون على سلامة منتوج الزيتون بالجهة.

وأكدت المديرية الجهوية، في بلاغ صحافي، أن استهلاك زيت الزيتون المنتج من طرف معاصر الزيتون المرخصة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "لا يشكل أي خطر على صحة المستهلك".

وسجل البلاغ بأن مصالح مكتب أونسا بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة قد قامت بعدة جولات استطلاعية بمزارع الزيتون بالجهة وتبين إصابة الزيتون بهذه الذبابة عند بعض الفلاحين خاصة بإقليمي العرائش ووزان، موضحة أنها "قامت بإخبار جميع الجهات المعنية لحث الفلاحين على معالجة أشجار الزيتون للحد من تأثير هذه الحشرة".

وذكر البلاغ بأن ذبابة ثمار الزيتون معروفة بانتشارها في عدد من دول العالم وكذا في جميع دول البحر الأبيض المتوسط وإصابتها لأشجار الزيتون، خاصة في حالة عدم التدخل المبكر لمعالجتها.

يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعتبر مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنشئت بموجب القانون رقم 25-08، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.