24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:40
|13:16
|16:15
|18:43
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بدون عنوان: صناعة الدرهم
- مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي .. والعالم ينتظر كلمة ترامب
- هكذا نادى المهدي بنبركة بتحديث المجتمع وإصلاح التعليم بالمغرب
- إقبال المغاربة على قطع السيارات المستعملة ينعش استيراد "الخردة"
- هبة اللبدي .. أسيرة تواجه الموت في زنازين الاحتلال الإسرائيلي
سبيك يكشف تخطيط "خلية طماريس" لإعلان المغرب ولاية لـ"داعش" (5.00)
مهنيون يتهمون الحكومة بالتسبب في تدمير تنافسية قطاع التصدير (5.00)
أول جامعة عالمية للذكاء الاصطناعي تستقبل آلاف الطلبات في أسبوع (5.00)
- مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي .. والعالم ينتظر كلمة ترامب - (130)
- مغاربة بألمانيا ينددون بحرق العلم الوطني بباريس - (129)
- اعتداءات "البوليساريو" على سائقي الشاحنات تعطّل النقل بـ"الكركارات" - (73)
- الجزائر تُفْرد حصة الأسد بميزانية 2020 لسباق التسلح مع المغرب - (70)
- الرئيس الأمريكي ترامب يُعلن مقتل أبو بكر البغدادي: "ماتَ كَالكَلْبْ" - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإفراط في التمارين الرياضية يهدد صحة الأطفال
على الرغم من الفوائد الصحية الكبيرة لممارسة الرياضة بالنسبة للأطفال والمراهقين، إلا أن أطباء الرياضة بالمؤتمر الألماني لحراجة العظام والكسور حذروا من خطورة الإفراط في التمارين الرياضية، ونصح الأطباء الألمان بضرورة أخذ يومين على الأقل راحة في الأسبوع، ولا يجوز أن تتجاوز مدرة التدريب ثلاث إلى أربع ساعات يوميا.
وأكد الأطباء الألمان على ارتفاع خطر الإصابات الحادة لدى الأطفال والمراهقين، الذين يتدربون لفترات طويلة، وغالبا ما تظهر أضرار الحمل الزائد على العظام والمفاصل في مرحلة الطفولة والمراهقة، وقد تؤدي أضرار الحمل الزائد مثلا إلى حدوث تشوهات أو الإصابة بهشاشة العظام في أسوأ الحالات.
وتظهر أضرار الحمل الزائد في الألعاب التنافسية وفي الرياضات الجماعية أيضا، وتزداد خطورة هذه الأضرار في لعبة الجودو والجمباز والتنس، وهناك أنواع أخرى من الرياضات تظهر بها مثل هذه التشوهات التي تحدث بسبب كثرة تمارين مثل تقوس الساقين لدى لاعبي كرة القدم.