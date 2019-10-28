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الرئيسية | بيئة وعلوم | الإفراط في التمارين الرياضية يهدد صحة الأطفال

الإفراط في التمارين الرياضية يهدد صحة الأطفال

الإفراط في التمارين الرياضية يهدد صحة الأطفال
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 02:31

على الرغم من الفوائد الصحية الكبيرة لممارسة الرياضة بالنسبة للأطفال والمراهقين، إلا أن أطباء الرياضة بالمؤتمر الألماني لحراجة العظام والكسور حذروا من خطورة الإفراط في التمارين الرياضية، ونصح الأطباء الألمان بضرورة أخذ يومين على الأقل راحة في الأسبوع، ولا يجوز أن تتجاوز مدرة التدريب ثلاث إلى أربع ساعات يوميا.

وأكد الأطباء الألمان على ارتفاع خطر الإصابات الحادة لدى الأطفال والمراهقين، الذين يتدربون لفترات طويلة، وغالبا ما تظهر أضرار الحمل الزائد على العظام والمفاصل في مرحلة الطفولة والمراهقة، وقد تؤدي أضرار الحمل الزائد مثلا إلى حدوث تشوهات أو الإصابة بهشاشة العظام في أسوأ الحالات.

وتظهر أضرار الحمل الزائد في الألعاب التنافسية وفي الرياضات الجماعية أيضا، وتزداد خطورة هذه الأضرار في لعبة الجودو والجمباز والتنس، وهناك أنواع أخرى من الرياضات تظهر بها مثل هذه التشوهات التي تحدث بسبب كثرة تمارين مثل تقوس الساقين لدى لاعبي كرة القدم.

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