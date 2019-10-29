ائتلاف ينادي بسنّ ضرائب على الكربون والتلوث في ميزانية 2020

هسبريس - يوسف لخضر

دعا الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة إلى وضع سياسة ضريبية ذات علاقة بالمناخ وفرض ضريبة جديدة للكربون، للوصول إلى ميزانية تتوافق مع التزامات المغرب الدولية في إطار اتفاق باريس للمناخ لمواجهة التغيرات المناخية.

ودعا الائتلاف، في مذكرة موجهة إلى الحكومة حول مشروع قانون مالية 2020 قدمها خلال ندوة صحافية أمس الاثنين في الرباط، إلى اقتطاع إيرادات إضافية من مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية وفرض رسوم التلوث للاستجابة لإجراءات التصدي للتغيرات المناخية.

ويرى الائتلاف أن إدراج إجراءات التكيف والتخفيف في الميزانية الوطنية يُمكن أن يكون له آثار مفيدة على المستوى الاقتصادي، في المقابل يؤكد أن إغفال هذا الأمر يُمكن أن تكون تكلفته عالية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وقال عبد الرحيم كسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، إن تحليل الأولويات المُحددة في مشروع قانون المالية 2020 يُبين "افتقاره التام إلى رؤية واضحة وإلى آلية حكومية شاملة لأخذ مخاطر المناخ والتزامات المغرب المناخية".

وأضاف كسيري، خلال تقديم هذه المذكرة، أن المغرب يُعدّ من بين 20 دولة في العالم التي تتأثر بصفة كبيرة بالتغيرات المناخية، حيث قال: "المفروض أن نكون اليوم في فصل مطير جداً، لكن ذلك لم يحدث، وهذا من آثار التغير المناخي".

وذكر الفاعل المدني أن "التغير المناخي يؤثر على الفئات الهشة، ويهُدد اقتصاد 40 في المائة من الساكنة التي تقطن في القرى، إضافة إلى الساكنين في هوامش المراكز الحضرية؛ وهو ما يجعل وضع المغرب حرجاً بخصوص المناخ".

ويستدعي هذا الوضع، حسب الائتلاف، إدراج مقتضيات في مشاريع قوانين المالية سنوياً بتخصيص موارد مالية وتشجيع طرق بديلة للاستعمال المستدام للإمكانات المائية ومحاربة تلوث الهواء، لتنسجم مع أهداف الإطار الوطني لسياسة المناخ والتزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة تغير المناخ.

وقدم الائتلاف توصيات عديدة في هذا الصدد، أبرزها إعداد إستراتيجية وطنية شاملة لتعبئة تمويل الاستثمارات المبرمجة في إطار المساهمة الوطنية المحددة (NDC) والمخطط الوطني للتكيف في المغرب، وضرورة الانضمام إلى التحالف العالمي لوزراء المالية للعمل المناخي بقيادة البنك الدولي للاستفادة من الخبرة والوصول إلى التمويلات.

وجاء ضمن مطالب الائتلاف الموجهة إلى الحكومة أيضاً ضرورة وضع نظام تتبع النفقات العمومية في مجال التغيرات المناخية من خلال تقرير سنوي يرافق قانون المالية، وإنشاء الصندوق الوطني للبيئة والمناخ على غرار العديد من الدول بما في ذلك الدول الإفريقية.

وشدد الائتلاف على أهمية وضع سياسة ضريبية ذات العلاقة بالمناخ في سياق الإصلاح الحالي الرامي إلى تحقيق العدالة الضريبية، مع التركيز على إنشاء ضريبة جديدة للكربون تراعي القدرة الشرائية للأسر الضعيفة والهشة.

وقدم الائتلاف ضمن مذكرته مقترحات تعديلات لمشروع قانون مالية 2020 منها الحد من مدة الدعم المُخصص لتجديد سيارات النقل العمومي وحق السير والتنقل لسيارات الأجرة المتهالكة في المدن الكبرى.

وأشار خبراء الائتلاف إلى أن الدولة مطالبة اليوم بتوفير تحفيزات لتحويل الحظيرة العامة للسيارات في الوسط الحضري بالمدن الكبرى إلى سيارات هجينة أو كهربائية، للحفاظ على صحة المواطنين وقطاع السياحة، خصوصاً المدن الكبرى التي تعرف تلوثاً كبيراً مثل الدار البيضاء ومراكش.

كما طالبوا بمراجعة تسعيرة المياه المستعملة في القطاع الفلاحي، وخاصة في المستغلات الفلاحية الكبرى، مع الحرص على تعزيز المراقبة وإلزامية أداء الإتاوات من قبل الجميع من أجل الاستجابة للوضع الاستعجالي المناخي والإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب في الظرف الحالي.