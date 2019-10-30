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كُتّاب وآراء
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هذه الأعراض الصحية تنذر بموت القلب المفاجئ
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 06:40
قالت مؤسسة القلب الألمانية إن موت القلب المفاجئ يرجع سببه إلى أمراض القلب غير المكتشفة، مثل أمراض الشرايين التاجية.
وأوضحت المؤسسة أن أعراض موت القلب المفاجئ تتمثل في آلام الصدر وخفقان القلب وضيق التنفس وفقدان الوعي، مشددة على ضرورة الاتصال بالإسعاف على وجه السرعة؛ نظرا لأن كل دقيقة لها ثمنها.
ولتجنب الإصابة بأمراض القلب من الأساس تنصح المؤسسة بإتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين والخمر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مصطفى البهلولي الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 10:24
الحمد الله على نعمة إسلام و الذي عفانا مم إبتلانا من هذه المخدرات
والخمر شكرا لك يا هسبريس
والخمر شكرا لك يا هسبريس
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