24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4213:1616:1318:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الأمن يفك لغز اختفاء أربع تلميذات بمدينة سطات (5.00)

  2. الإمارات تقرّ الموازنة الاتحادية بـ 61 مليار درهم (5.00)

  3. ساوطومي ومغربية الصحراء (5.00)

  4. تقرير رسمي: غياب التقنين وضعف الشفافية وراء حملة المقاطعة (5.00)

  5. ترامب: مدينة شيكاغو الأمريكية أخطر من أفغانستان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | هذه الأعراض الصحية تنذر بموت القلب المفاجئ

هذه الأعراض الصحية تنذر بموت القلب المفاجئ

هذه الأعراض الصحية تنذر بموت القلب المفاجئ
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 06:40

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن موت القلب المفاجئ يرجع سببه إلى أمراض القلب غير المكتشفة، مثل أمراض الشرايين التاجية.

وأوضحت المؤسسة أن أعراض موت القلب المفاجئ تتمثل في آلام الصدر وخفقان القلب وضيق التنفس وفقدان الوعي، مشددة على ضرورة الاتصال بالإسعاف على وجه السرعة؛ نظرا لأن كل دقيقة لها ثمنها.

ولتجنب الإصابة بأمراض القلب من الأساس تنصح المؤسسة بإتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين والخمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مصطفى البهلولي الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 10:24
الحمد الله على نعمة إسلام و الذي عفانا مم إبتلانا من هذه المخدرات
والخمر شكرا لك يا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.