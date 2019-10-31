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كُتّاب وآراء
البدانة تزيد احتمال خطر الإصابة بداء السرطان
حذر خبير ألماني من أن هناك استهانة كبيرة بالعلاقة بين زيادة البدانة والإصابة بالسرطان، "رغم ثبوت العلاقة الواضحة بين الاثنين علميا"، حسبما أوضح يان شتيفان يورغينزين، رئيس مجلس إدارة مستشفى شتوتغارت، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وأشار الخبير الألماني إلى أن هورمون ليبتين الذي يتدخل في عملية تحويل الغذاء إلى طاقة، يعتبر أحد العوامل المساعدة في نشأة الأورام، مضيفا أن البدانة تعتبر، إلى جانب التدخين، أحد أهم أسباب السرطان التي يمكن تجنبها.
وبحسب بيان أصدرته شركة DAK الألمانية للتأمين الصحي، فإن قطاعات واسعة من سكان ألمانيا لا تدرك هذا الخطر على الصحة، حيث تبين من خلال استطلاع للرأي أجري بتكليف من الشركة في ولاية بادن فورتمبرغ، جنوبي البلاد، أن 12% فقط ممن شملهم الاستطلاع (أكثر من 1000 شخص) يرون أن البدانة تزيد كثيرا من خطر الإصابة بالسرطان، في حين أن 28% من المشاركين يرون أن البدانة لا تنطوي على خطر الإصابة بالسرطان.