24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الشامي: "المدن المستدامة" ترتكز على الحريات والتمازج الاجتماعي (5.00)

  2. حملة تستهدف سيارات الأجرة بالبيضاء .. وعقوبات تنتظر السائقين (5.00)

  3. بلافريج يستغرب الرفع من ميزانية الدفاع ويرفض خطاب "العام زين" (5.00)

  4. اليماني: تفويت "سامير" بيد العثماني .. والإغلاق "إهانة" للمغاربة (5.00)

  5. النجدة: إنهم يُتَرْجِموننا! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | البدانة تزيد احتمال خطر الإصابة بداء السرطان

البدانة تزيد احتمال خطر الإصابة بداء السرطان

البدانة تزيد احتمال خطر الإصابة بداء السرطان
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 05:25

حذر خبير ألماني من أن هناك استهانة كبيرة بالعلاقة بين زيادة البدانة والإصابة بالسرطان، "رغم ثبوت العلاقة الواضحة بين الاثنين علميا"، حسبما أوضح يان شتيفان يورغينزين، رئيس مجلس إدارة مستشفى شتوتغارت، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأشار الخبير الألماني إلى أن هورمون ليبتين الذي يتدخل في عملية تحويل الغذاء إلى طاقة، يعتبر أحد العوامل المساعدة في نشأة الأورام، مضيفا أن البدانة تعتبر، إلى جانب التدخين، أحد أهم أسباب السرطان التي يمكن تجنبها.

وبحسب بيان أصدرته شركة DAK الألمانية للتأمين الصحي، فإن قطاعات واسعة من سكان ألمانيا لا تدرك هذا الخطر على الصحة، حيث تبين من خلال استطلاع للرأي أجري بتكليف من الشركة في ولاية بادن فورتمبرغ، جنوبي البلاد، أن 12% فقط ممن شملهم الاستطلاع (أكثر من 1000 شخص) يرون أن البدانة تزيد كثيرا من خطر الإصابة بالسرطان، في حين أن 28% من المشاركين يرون أن البدانة لا تنطوي على خطر الإصابة بالسرطان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.