دراسة: عقار مخصص للإيدز يوقف فيروس "زيكا"

هسبريس - متابعة

أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن عقارًا يستخدم على نطاق واسع لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) نجح في إيقاف عدوى فيروس "زيكا"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

الدراسة أجراها باحثون بكلية "لويس كاتز" للطب بجامعة "تيمبل" الأمريكية، ونشروا نتائجا في دورية "Molecular Therapy" العلمية.

وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف تأثيرات عقار "ريلبيفيرين" (Rilpivirine)، وهو دواء موجود منذ عام 2012 لعلاج عدوى فيروس "الإيدز"، ومدى إمكانية استخدامه كعقار لعلاج "زيكا"، موضحا أن العقار يعمل عن طريق استهداف الإنزيمات التي يعتمد عليها فيروس "الإيدز" وفيروس "زيكا" في الانتشار، وتوجد تلك الإنزيمات في فيروسات أخرى ذات صلة وثيقة بـ"زيكا"، بما في ذلك الفيروسات التي تسبب "حمى الضنك" و"الحمى الصفراء" و"حمى النيل الغربي" و"التهاب الكبد سي".

وفي تجارب أجريت على الحيوانات المصابة بفيروس "زيكا"، وخلايا المختبر، اكتشف الباحثون أن هذا الدواء يوقف انتشار عدوى فيروس "زيكا"، وأن الأدوية الموجودة بالفعل، التي تعالج الأمراض، يمكن تكييفها لوقف تكرار الفيروسات المختلفة، وهذا من شأنه أن يعجل إلى حد كبير بعلاج الأمراض المعدية المختلفة.

واعتبر الفريق أن مثل هذه الاستراتيجية ستمنع الآلاف من الوفيات كل عام بسبب أمراض مثل حمى الضنك، وإيبولا، وزيكا.

وقال الدكتور كامل خليلي، قائد فريق البحث، إن الدراسة "كشفت أن عقار ريلبيفيرين يمنع تكرار فيروس زيكا عن طريق منع التكاثر الفيروسي، وهذا يفتح الطريق أمام إمكانية أن نكون قادرين على علاج عدوى هذا الفيروس بسهولة".

وأضاف: "لدينا الآن طريق واضح ونقطة انطلاق يمكننا من خلالها إيجاد سبل لجعل هذه الأدوية أكثر فاعلية لمكافحة الأمراض الفيروسية".