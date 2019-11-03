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الرئيسية | بيئة وعلوم | هيئة أمريكية تستبعد احتواء "زنتاك" لمواد مسرطنة

هيئة أمريكية تستبعد احتواء "زنتاك" لمواد مسرطنة

هيئة أمريكية تستبعد احتواء "زنتاك" لمواد مسرطنة
هسبريس - رويترز
الأحد 03 نونبر 2019 - 07:50

كشفت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أن تجارب أجرتها على عقار "زنتاك" الشهير في علاج حرقة المعدة تشير إلى أن من المستبعد أن يتسبب في تكون مواد مسرطنة داخل المعدة.

وأفادت جانت وودكوك مديرة مركز تقييم العقاقير والأبحاث في الإدارة في بيان بإن مستويات التلوث المكتشفة في "رانيتيدين" وهي المادة الفعالة في زانتاك واحتمال تكون مادة (إن.دي.إم.إيه) المسببة للسرطان "تشبه المستويات التي تتوقعها عند تناول أطعمة شائعة مثل اللحوم المشوية والمدخنة".

وقالت الإدارة أيضا إن الفحوص التي أجرتها لمحاكاة ما يحدث في المعدة والأمعاء الدقيقة تشير إلى أنه لا يتسبب في تكون مواد مسرطنة.

وأوضحت أنها لا تزال تخطط لتجربة "الرانيتيدين" على البشر للتأكد مما إذا كان يتسبب في تكون مادة (إن.دي.إم.إيه).

وجرى سحب العقار الذي تنتجه "سانوفي" الفرنسية للاشتباه في تلوث الحبوب بمادة (إن.دي.إم.إيه) قبل استيعابها داخل المعدة.

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