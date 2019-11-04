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كُتّاب وآراء
فقدان الوزن الشديد ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن فقدان الوزن غير المبرر يدق ناقوس الخطر؛ حيث إنه ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.
وأوضح المركز الألماني أن فقدان الوزن الشديد رغم عدم إتباع حمية غذائية قد يشير إلى التهابات الأمعاء المزمنة مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي أو اضطرابات الأيض كداء السكري أو الاضطرابات الهرمونية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.
كما قد يرجع فقدان الوزن غير المبرر إلى الإصابة بالسرطان كسرطان القولون أو سرطان الكبد أو سرطان البنكرياس.
ومن ناحية أخرى قد تكون الأمراض النفسية سببا لفقدان الوزن غير المبرر، مثل الاكتئاب واضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي أو الشره العصبي (بوليميا).
وعلى أية يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء فقدان الوزن غير المبرر والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.