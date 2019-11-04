24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4613:1616:1018:3619:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. حميش: كثرة الوصفات تضر التعليم .. والجيل "السمارتوفيني" يقلقني (5.00)

  2. ماذا تحقق بسيدي إفني بعد مرور 10 سنوات على "السبت الأسود"؟ (5.00)

  3. بطولة الذاكرة للمدارس (5.00)

  4. مائة وسبعون كلم من الأكتاف اللبنانية الدَّابِكة (5.00)

  5. هذه مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | فقدان الوزن الشديد ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة

فقدان الوزن الشديد ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة

فقدان الوزن الشديد ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 04 نونبر 2019 - 07:12

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن فقدان الوزن غير المبرر يدق ناقوس الخطر؛ حيث إنه ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.

وأوضح المركز الألماني أن فقدان الوزن الشديد رغم عدم إتباع حمية غذائية قد يشير إلى التهابات الأمعاء المزمنة مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي أو اضطرابات الأيض كداء السكري أو الاضطرابات الهرمونية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.

كما قد يرجع فقدان الوزن غير المبرر إلى الإصابة بالسرطان كسرطان القولون أو سرطان الكبد أو سرطان البنكرياس.

ومن ناحية أخرى قد تكون الأمراض النفسية سببا لفقدان الوزن غير المبرر، مثل الاكتئاب واضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي أو الشره العصبي (بوليميا).

وعلى أية يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء فقدان الوزن غير المبرر والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.