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الرئيسية | بيئة وعلوم | قمر صناعي صيني يرسم خريطة عالمية عالية الدقة

قمر صناعي صيني يرسم خريطة عالمية عالية الدقة

قمر صناعي صيني يرسم خريطة عالمية عالية الدقة
هسبريس - رويترز
الأحد 03 نونبر 2019 - 16:08

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الصين أطلقت الأحد قمرا صناعيا جديدا عالي الدقة للاستشعار عن بعد يمكنه التقاط صور مجسمة مما يشكل خطوة مهمة أخرى في مساعي بكين لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية في رسم الخرائط الطبوغرافية.

وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلا عن إدارة الفضاء الوطنية في الصين إن صاروخا انطلق من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال البلاد في الساعة 11:22 صباحا بالتوقيت المحلي حاملا القمر الصناعي عالي الدقة غاوفن-7 ونقله للمدار المحدد.

وذكرت المحطة أن غاوفن-7 مزود بأعلى تقنيات لرسم الخرائط مقارنة بالأقمار الصناعية المحلية الأخرى ويمكنه رسم خريطة مجسمة للصين بل وللعالم وبهامش خطأ لا يتعدى المتر الواحد.

وأضافت أنه سيساعد الصين على التوقف عن الاعتماد على استيراد تقنيات الخرائط المجسمة عالية الدقة إذ سيُستخدم في مسح الأراضي والتخطيط الحضري والأبحاث الإحصائية.

وتقول إدارة الفضاء إن هدف مشروع الصين لإطلاق أقمار صناعية للاستشعار عن بعد من طراز غاوفن هو المساعدة في إنشاء نظام عالمي للاستشعار عن بعد يعمل على مدار الساعة وتحت جميع ظروف الطقس بحلول عام 2020 ويكون قادرا على مراقبة اليابسة والغلاف الجوي والمحيطات.

ومشروع غاوفن من بين 16 مشروعا كبيرا أساسيا للتنمية العلمية في الصين ويهدف أيضا لتعزيز اعتماد بكين على ذاتها في الحصول على بيانات عالية الدقة لمراقبة الأرض.

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1 - Hassan Dima الأحد 03 نونبر 2019 - 17:22
أرأيتم الناس فين واصلين نحن لازلنا نستعمل خراءط طبوغرافية آخرهـا مابين 1970 و 1986 ولا أحد يحرك ساگنا على الأقل Google maps وافي بالغرد
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