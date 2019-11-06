حملة وطنية تقترح أسماء مغربيةً لـ"كوكب خارجي" و"نجم مضيف"

هسبريس - يوسف لخضر

أطلقت جمعيات مغربية مهتمة بعلم الفلك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتصويت من أجل إطلاق اسمين مغربيين على كوكب خارجي ونجمه المضيف، في إطار احتفال الاتحاد الفلكي الدولي بالذكرى المئوية لتأسيسه.

وبحسب المعطيات التي نشرت على موقع جمعية علم الفلك بمراكش، فإن التصويت سيغلق يوم الثالث عشر من الشهر الجاري على التاسعة مساءً، ويتوجب على كل مُصوت أن يدلي بالبريد الإلكتروني للتوصل برقم تسلسلي مرفق برابط التصويت.

وتقترح الحملة عدداً من الأسماء المغربية يمكن اختيار اثنين من بينها للكوكب والنجم المضيف، من قبيل "النَافعَة" (Nafiaa)، وهي كلمة أصلها جاء من البحث الذي قام به محمد بن سليمان الرُّوداني، أحد أعلام مدينة تارودانت المعروف بمهاراته الفلكية. أما الاسم المقترح للنجم المضيف للنافعة فهو "الجسار"، وهو ابن البَنّاء المراكشي صاحب كتاب "الجسارة في تعديل الكواكب السيارة".

أما الاختيار الثاني المقترح فهو "إيسلي" (isli) – "تيسليت" (tislit). وقد جاء اختيار الاسمين "إيسلي" للكوكب و"تسليت" للنجم لارتباطهما ارتباطاً وثيقاً بالثقافة والميثولوجيا المغربية الأمازيغية، كما أن اختيار اسمين أمازيغيين سيزيد من تعلق الناس بالسماء وحبهم لها، حسب اللجنة المنظمة.

وتقترح اللجنة المغربية المنظمة للتصويت أسماء أخرى للاختيار من طرف المصوتين طيلة الأيام المقبلة، من بينها مقبض– الرحى، وأمور-واكوس، وتينهنان-مازيليا، وأنزار-تسليت ننزار، وبُراق-بَرق، وزمور-تيفيناغ، والمنجرة-إيطوا.

وذكرت الجمعية المنظمة لهذا التصويت أن علماء الفلك اكتشفوا في السنوات الأخيرة الآلاف من الكواكب وأنظمة الكواكب التي تدور حول النجوم القريبة، بعضها صغير وصخري مثل الأرض، وبعضها عملاق غازي مثل كوكب المشتري.

يذكر أن الاتحاد الدولي للفلك (IAU) هو السلطة المسؤولة عن إسناد التعيينات والأسماء الرسمية للهيئات السماوية. وبمناسبة احتفاله بمرور 100 عام على تأسيسه، أطلق الحملة العالمية "IAU100 NameExoWorlds".

وبعد اختيار دقيق لعينة كبيرة من الكواكب الخارجية المدروسة مع النجوم المضيفة لها، خصصت اللجنة التوجيهية للحملة نظاماً لكوكب النجوم لكل بلد، مع مراعاة الارتباط مع البلد ورؤية نجمه المُضيف من معظم أنحاء البلاد.

وأوردت اللجنة المنظمة المغربية أن النجم الذي تم تخصيصه للمغرب هو "WASP-161" نظراً لمشاركة الباحث المغربي في سلك الدكتوراه بركاوي خالد في اكتشاف كوكب يدور حوله، ويُمثل حجمه ضعفين ونصف حجم كوكب المشتري.

ويشارك في تنظيم هذه الحملة وطنياً عدد من الخبراء المغاربة في علم الفلك، على رأسهم زهير بنخلدون، رئيس مرصد أوكايمدن، التابع لجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، وعبد الحفيظ باني، عن جمعية الرباط لعلم الفلك.

وستنطلق الحملات الوطنية في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2019 بعد التحقق النهائي من قبل اللجنة التوجيهية "IAU100 NameExoWorlds"، وستعلن النتائج العالمية في دجنبر 2019، وستُستخدم الأسماء الفائزة بالتوازي مع التسميات العلمية الحالية، مع ذكر الأشخاص الذين اقترحوها.