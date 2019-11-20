دراسة تحذر: الهواتف المحمولة أكبر مرتع للجراثيم

هسبريس - متابعة

خلصت دراسة تركية إلى أن الهواتف المحمولة تحوي على أكبر قدر من الجراثيم بين مقتنياتنا الشخصية، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

وضمن إطار برنامج "جامعة الأم"، قام مختصون لدى كلية الطلب في جامعة "هيتيت" بولاية تشوروم شمالي تركيا، بفحص نسبة الجراثيم الموجودة في المقتنيات الشخصية للنساء، مثل الحقائب والألبسة، والهواتف المحمولة.

وقام الأطباء المختصون بعلم الجراثيم، بأخذ عينات من المقتنيات الشخصية ومن أيدي النساء المشاركات في البرنامج، ليتبيّن أن أكثر قدر من الجراثيم موجودة في الهواتف المحمولة، الأمر الذي أدهش المشاركات.

وقالت المشاركة في البرنامج، سما تشليك قول أقجة، أنها غسلت يديها بالصابون قبل أخذ عينات منها، إلا أنها وبالرغم من ذلك عثر الأطباء على جراثيم فيها، الأمر الذي أدهشها.

بدوره، قال البروفسور تايلان أوزكان، المشرف على البرنامج، إن أكبر قدر من الجراثيم عثر في الهواتف المحمولة، ضمن مقتنيات النساء المشاركات.

ويقوم برنامج "جامعة الأم" على تقديم خبراء وأكاديميين، التوعية والتعليم للأمهات أو الحوامل، في مواضيع مختلفة مثل السيطرة على الغضب، والأطفال والتكنولوجيا، ومكافحة الإدمان، والسرطانات التي تصيب النساء، ومكافحة التحرش بالأطفال، وأمراض الجلد وغيرها من المواضيع التي تهم الأم وطفلها