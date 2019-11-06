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كُتّاب وآراء
أخنوش يستلم ميدالية الاتحاد الدولي لعلوم التربة
جرى منح ميدالية الاتحاد الدولي لعلوم التربة إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رئيس مؤسسة تكييف الفلاحة الإفريقية مع تغير المناخ "تريبل أ".
وتسلم أخنوش الجائزة على هامش المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للمبادرة الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية، المنعقد ببنجرير تحت شعار "الأمن الغذائي أمام التغير المناخي".
وتسلم المسؤول الحكومي المغربي الميدالية نظير العمل لصالح التنمية الفلاحية المستدامة والترويج لمبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع تغير المناخ "تريبل أ".
وتحظى هذه المبادرة، التي أطلقها المغرب على هامش مؤتمر "كوب 22"، بدعم ورعاية الملك محمد السادس الذي خصص لها مؤسسة لتتبعها.
ويجمع هذا المؤتمر الوزاري، المنظم بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، 28 وفدا أجنبيا؛ من بينهم 20 وزيرا إفريقيا وممثلون عن الحكومات الإفريقية ومؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والبنك الإفريقي للتنمية، والجهات المانحة، وكذا عدد من الباحثين الدوليين.