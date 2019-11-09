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كُتّاب وآراء
"ناسا" تزيح الستار عن باكورة طائراتها الكهربائية
عرضت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) نسخة أولية من أول طائراتها التجريبية الكهربائية بالكامل، إكس-57 "ماكسويل"، في معمل لعلوم الطيران بصحراء كاليفورنيا.
والطائرة مقتبسة من نظيرتها الإيطالية "تكنام بي2006تي" ذات المحركين، ويجري تطويرها منذ عام 2015 ولا تزال على بعد عام على الأقل من أولى رحلاتها التجريبية، وتعتمد الطائرة على 14 محركا كهربائيا تشغلها بطاريات ليثيوم أيون.
ورغم أن الشركات الخاصة تطور طائرات كهربائية منذ سنوات إلا أن مشروع "إكس-57"، الذي تنفذه "ناسا"، يهدف لتصميم وعرض تكنولوجيا تتوافق مع معايير يمكن للشركات التجارية تطبيقها من أجل الحصول تصديق الحكومة.
وقال برنت كابلاه، المسؤول في مركز أرمسترونج لأبحاث الطيران التابع للإدارة، إن المعايير تشمل كفاءة الطيران والسلامة والطاقة وتقليل الضوضاء.
وأضاف خلال مقابلة مع رويترز: "نركز على أمور يمكن أن تدعم القطاع بالكامل وليس فقط شركة واحدة. هدفنا الآن هو تحليق هذه الطائرة بنهاية 2020".