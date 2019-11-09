24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:51
|13:16
|16:07
|18:32
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجزائر
- "الڤار" يضع نادي "الطاس" في نهائي كأس العرش
- اليوسفية تذيق الرجاويّين مرارة الهزيمة في البطولة
- عفو ملكيّ عن 300 شخص في ذكرى المولد النبوي
- الملك محمد السادس يحيي حفل المَولد ويحتفي بالدراسات الإسلامية
اغتصاب أطفال مغاربة يرمي بـ"بيدوفيل" إسباني في السجن 8 سنوات (5.00)
الخلفي: الصحراء كانت أمازيغية .. والبحث العلمي يواجه الانفصال (5.00)
- سلطات السعودية تُحيل "حمد الله" إلى التحقيق وتمنع مُغادرته البلاد - (108)
- الخلفي: الصحراء كانت أمازيغية .. والبحث العلمي يواجه الانفصال - (75)
- هل يُوتر تشبيه الرميد لفرنسا بـ"طالبان" العلاقات بين باريس والرباط - (71)
- الرميد يشبّه فرنسا بحركة طالبان الأفغانية في مجال الحريات الفردية - (55)
- هذه تفاصيل اقتناء "الصندوق المغربي للتقاعد" لـ5 مراكز استشفائية - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"خُضر ألمانيا" يخشون عواقب صحية لبدائل السكر
دعا حزب الخضر الألماني إلى توضيح العواقب الصحية المحتملة من الناحية العلمية عند استبدال السكر في الأطعمة الغذائية.
خبيرة التغذية بحزب الخضر الألماني رناته كوناست، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، قالت: "فيما يتعلق بموضوع سلامة استخدام بدائل السكر، هناك حاجة كبيرة للحاق بالركب في البحث في هذا الشأن بألمانيا".
وأضافت: "يجب أن يتغير ذلك سريعا"، مشددة على أنه يجب أن يكون الهدف المنشود في الجهود المبذولة لتغيير تركيبات المنتجات تامة الصنع، هو عدم استبدال السكر بمواد قد تكون مشتبها بها، حيث إن "الأمر يتعلق بصحة الناس".
وأشارت الحكومة الاتحادية في رد على استجواب لحزب الخضر حول تحليلات معاهد اتحادية في هذا الشأن، إلى أن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن هناك حاجة لمواصلة البحث، "من أجل التوصل لاستنتاجات بحثية ذات أساس عن التأثيرات الصحية المحتملة (طويلة المدى) للمُحليات على فئات متنوعة من المواطنين". وتعتزم الحكومة الألمانية بدء أعمال البحث ودعمها، بحسب ردها.
وأشارت كوناست إلى أن هناك دراسات في دول أخرى توصلت إلى أن مادة الإيزوجلوكوز (بديل مصنع للسكر) تعد محل اشتباه لأنها تساعد على الإصابة بأمراض مثل السكري.
يذكر أن مجلس الوزراء الألماني أقر في نهاية العام الماضي استراتيجية مقترحة من وزيرة التغذية الألمانية يوليا كلوكنر تهدف إلى الحد من السكر والدهون والملح في المنتجات تامة الصنع. ولتحقيق ذلك من المقرر التوصل لتركيبات جديدة من خلال اتفاقات مع شركات تصنيع بحلول عام 2025.