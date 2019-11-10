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كُتّاب وآراء
العثماني يهنئ العزوزي أفضل مبتكر في العالم العربي
هنّأ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الشاب يوسف العزوزي، ابن مدينة القصر الكبير، بلقب أفضل مخترع بالعالم العربي في مسابقة "نجوم العلوم" في دورتها الحادية عشرة بدولة قطر.
ونشر رئيس الحكومة تدوينة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، جاء فيها أن "الدكتور المغربي الشاب يوسف العزوزي حصل على لقب أحسن مخترع في الدول العربية، باختراعه دعامة لتعديل تدفق الدم عند مرضى القلب".
وقال سعد الدين العثماني، في تدوينته، "هنيئا ليوسف العزوزي، وهنيئا للمغرب به وبالعديد من شبابه وأطره الذين يتألقون في العديد من المسابقات ذات البعد الدولي".
يُشار إلى أن الدكتور يوسف العزوزي، وهو ابن البروفيسور المغربي مصطفى العزوزي، تمكن من التألق في المسابقة العربية "نجوم العلوم"، ونيل ثقة لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عليه بعد منافسة شديدة من قبل أردنية وقطري، وتمكن في نهاية المسابقة من الحصول على لقب "أفضل مخترع بالعالم العربي".