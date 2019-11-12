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الرئيسية | بيئة وعلوم | جمعية تحذر من جراثيم في مياه "سيدي حرازم" .. والشركة توضح

جمعية تحذر من جراثيم في مياه "سيدي حرازم" .. والشركة توضح

جمعية تحذر من جراثيم في مياه "سيدي حرازم" .. والشركة توضح
هسبريس من الرباط
الاثنين 11 نونبر 2019 - 23:55

حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من استهلاك ماء "سيدي حرازم" نظرا إلى احتوائه على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين، خصوصا الأطفال والمسنين والمصابين بنقص المناعة.

وأوضحت الجامعة نفسها، في بلاغ لها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "وزارة الصحة لم تكلف نفسها عناء إبلاغ المواطنين بماهية الموضوع، ولم تقم بالتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية، ولم تقم باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنعة".

ودعت الجامعة في بلاغها، الموجه إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، "الرأي العام المحلي والوطني إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم استهلاك المياه المعدنية إلى حين التأكد من سلامتها واستجابتها للمعايير الصحية اللازمة".

وطالبت الجامعة عينها "بفتح تحقيق معمق ونزيه لمعرفة أسباب تستر الوزارة على إبلاغ المواطنين بخطر يهدد حياتهم، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع".

كما دعت إلى "النزاهة في معالجة الملفات التي تهدد الصحة العامة للمواطنين، وإبلاغهم بذلك طبقا لقانون الحصول على المعلومة والقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب".

وأكدت الجامعة أن "الموضوع له أهمية حيوية قصوى، تمس في الصميم التزامات المغرب بأهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة"، داعية "رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير الداخلية إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة في الموضوع".

وأشارت الجامعة إلى أنها "ستبقى متتبعة للموضوع وللمواضيع ذات الأهمية لدى عموم المغاربة، والمساهمة في تبيان الحقائق التي تخص الاستهلاك والمستهلكين بالمغرب".

من جهتها، أفادت شركة "سيدي حرازم" أنها باشرت، بتوافق مع وزارة الصحة العمومية، تنفيذ المبادئ الثلاثة المفترضة في هذه الحالة، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية لمعالجة الحالة نهائيا، وأعربت عن أسفها لهذا الحادث.

وانطلاقا من مبدأ الاحتراز، أوضحت الشركة، في بيان لها، أنها قامت مباشرة بوقف الإنتاج على الخط المعني.

وأضافت الشركة، تطبيقا لمبدأ التدخل، أنها قامت "بسحب كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، رغم أن عدم المطابقة يقتصر على ثلاث دفعات من الإنتاج، ثم إتلاف المنتوج المسحوب".

وتنفيذا لمبدأ التتبع، تضيف الشركة في بيانها، "قمنا بإجراء تشخيص شامل لشبكة الإنتاج قصد تحديد مصدر المشكل. ومكننا هذا التشخيص من التأكد من أن عدم مطابقة المعايير هاته يهم فقط دفعات محدودة من قنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم نصف لتر تم إنتاجها بعد تشغيل الخط الجديد للإنتاج في أواخر شهر غشت 2019."

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - المحلل الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 00:11
لازال المواطن عندنا في المركز الثالث. ...لم نستوعب بعد صحته و أهميتها للكل
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2 - كولو الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 00:19
ضروري هاد العام نحرك لاوروبا..
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3 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 00:22
وهل كنتم تنبهون الرأي العام وجماهير الشعب الضعيف المغربي بهذا الخلل فلولا جمعية الدفاع عن المستهلك لما عرف الشعب ما يجري في كواليسكم ...فالمغاربة أصبحوا عند الشركات مثل شركتكم فءران تجارب . لا غير..يتبعون اهم ماء يعلم الله مصدره الحقيقي..والآن ملوث باشياء لا نعرفها...ولا رقيب.....زيدو ديرو فينا ما بغيتو...غي الحكومة واقفة معاكم...الشعب اللي مقدرش على عذابكم...احرك...و. كلاه لبحر .الله يرحمو...
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4 - simo soussi الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 00:30
كارثة صافي . احتا تفضحتو عاد وليتو سحبتو المنتوج و دايرين بلاغ لحفظ ماء الوجه . المواطن آخر هموم من كان همه جمع الثروات الحرام
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5 - مغربي انا الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 00:32
يجب محاسب المتسترين و المستهترين بحياة المواطنين كما يجب معاقبة مسوؤلي الشركة.
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6 - HASSAN الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 00:33
الوزارة لم تكلف نفسها عناء ابلاغ المواطنين لانها لا تهتم بمصالحهم اصلا وتعرف جيدا ان المسؤولون يستهلكون المياه المستوردة والمعروفة اما المنتوج المغربي للفقراء فقط
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7 - Younes الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 00:36
Même dans la fabrications des insecticides on fait un contrôle de labo avant la livraison de produit !!!!!!!! La santé du marocain =0
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