جمعية تحذر من جراثيم في مياه "سيدي حرازم" .. والشركة توضح

هسبريس من الرباط

حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من استهلاك ماء "سيدي حرازم" نظرا إلى احتوائه على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين، خصوصا الأطفال والمسنين والمصابين بنقص المناعة.

وأوضحت الجامعة نفسها، في بلاغ لها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "وزارة الصحة لم تكلف نفسها عناء إبلاغ المواطنين بماهية الموضوع، ولم تقم بالتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية، ولم تقم باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنعة".

ودعت الجامعة في بلاغها، الموجه إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، "الرأي العام المحلي والوطني إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم استهلاك المياه المعدنية إلى حين التأكد من سلامتها واستجابتها للمعايير الصحية اللازمة".

وطالبت الجامعة عينها "بفتح تحقيق معمق ونزيه لمعرفة أسباب تستر الوزارة على إبلاغ المواطنين بخطر يهدد حياتهم، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع".

كما دعت إلى "النزاهة في معالجة الملفات التي تهدد الصحة العامة للمواطنين، وإبلاغهم بذلك طبقا لقانون الحصول على المعلومة والقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب".

وأكدت الجامعة أن "الموضوع له أهمية حيوية قصوى، تمس في الصميم التزامات المغرب بأهداف الألفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة"، داعية "رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير الداخلية إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة في الموضوع".

وأشارت الجامعة إلى أنها "ستبقى متتبعة للموضوع وللمواضيع ذات الأهمية لدى عموم المغاربة، والمساهمة في تبيان الحقائق التي تخص الاستهلاك والمستهلكين بالمغرب".

من جهتها، أفادت شركة "سيدي حرازم" أنها باشرت، بتوافق مع وزارة الصحة العمومية، تنفيذ المبادئ الثلاثة المفترضة في هذه الحالة، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية لمعالجة الحالة نهائيا، وأعربت عن أسفها لهذا الحادث.

وانطلاقا من مبدأ الاحتراز، أوضحت الشركة، في بيان لها، أنها قامت مباشرة بوقف الإنتاج على الخط المعني.

وأضافت الشركة، تطبيقا لمبدأ التدخل، أنها قامت "بسحب كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، رغم أن عدم المطابقة يقتصر على ثلاث دفعات من الإنتاج، ثم إتلاف المنتوج المسحوب".

وتنفيذا لمبدأ التتبع، تضيف الشركة في بيانها، "قمنا بإجراء تشخيص شامل لشبكة الإنتاج قصد تحديد مصدر المشكل. ومكننا هذا التشخيص من التأكد من أن عدم مطابقة المعايير هاته يهم فقط دفعات محدودة من قنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم نصف لتر تم إنتاجها بعد تشغيل الخط الجديد للإنتاج في أواخر شهر غشت 2019."