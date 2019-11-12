المشروبات الغازية تفاقم خطر الإصابة بسرطان الرحم

هسبريس - متابعة

قال باحثون في جامعة مينوسوتا إن استهلاك المشروبات الغازية المحملة بالسكر يضاعف خطر إصابة المرأة بسرطان الرحم.

وأوضحت دراسة أجريت بالجامعة المذكورة أن النساء اللواتي يستهلكن كميات من المشروبات الغازية المُحملة بالسكر بنسبة 78% يكنّ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم من غيرهن.

ويصيب سرطان الرحم النساء اللواتي تتجاوز أعمارهن الخمسين سنة، حيث تعد النساء في بريطانيا الأكثر إصابةً بهذا المرض من غيرهن، وهو ما يُسفر عن وفاة ما يقرب من 2000 امرأة سنوياً، وفق صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.