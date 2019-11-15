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الرئيسية | بيئة وعلوم | أسباب عضوية ونفسية وراء الإصابة بآلام الأطراف

أسباب عضوية ونفسية وراء الإصابة بآلام الأطراف

أسباب عضوية ونفسية وراء الإصابة بآلام الأطراف
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 15 نونبر 2019 - 07:32

قال الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد إن آلام الأطراف تهاجم الذراعين واليدين والقدمين والساقين والكتفين والمرفقين والركبتين، وهي يمكن أن تحدث في كل الفئات العمرية.

وأضاف الممارس العام الألماني أن آلام الأطراف لها أسباب عدة تنقسم إلى عضوية ونفسية، موضحا أن الأسباب العضوية تتمثل في الإصابات الرياضية ووضعيات الجسم الخاطئة ونمط الحياة الخاطيء كالتدخين وشرب الخمر والجلوس لمدة طويلة والسِمنة.

وقد تكون الأسباب العضوية خطيرة مثل أمراض الروماتيزم (كالتهاب المفاصل والفصال العظمي) والتهاب الأوتار وهشاشة العظام واضطرابات سريان الدم وأمراض الأعصاب.

أما الأسباب النفسية لآلام الأطراف فتتمثل في الاكتئاب والتوتر النفسي الشديد واضطرابات القلق والخوف.

وشدد مولنفيلد على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار آلام الأطراف لمدة طويلة أو إذا كانت شديدة، مشيرا إلى أن العلاج يتحدد بناء على السبب الحقيقي الكامن وراء الآلام.

وللوقاية من آلام الأطراف ينبغي ممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق وممارسة الرياضة كتمارين تقوية العضلات، مع مراعاة إنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين والخمر، فضلا عن تجنب وضعيات الجسم الخاطئة والابتعاد عن مواقف التوتر النفسي والشد العصبي.

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