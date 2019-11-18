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كُتّاب وآراء
"الألياف الغذائية" تُحارب الإمساك وسرطان الأمعاء
قالت خبيرة التغذية الألمانية جابرييلا كاوفمان إن الألياف الغذائية تعد بمثابة مفتاح الصحة والرشاقة؛ حيث إنها تقي من الأمراض من ناحية وتساعد على إنقاص الوزن من ناحية أخرى.
وأوضحت كاوفمان أن الألياف الغذائية تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم تعد سلاحا فعالا لمحاربة الإمساك، كما أنها تعمل على تطهير الأمعاء من السموم وحماية جدار المعدة، ما يسهم في الوقاية من سرطان الأمعاء.
وتساعد الألياف الغذائية أيضا على الشعور بالشبع من دون إمداد الجسم بالسعرات الحرارية؛ حيث إنها تعمل على ملء المعدة، وبالتالي تناول الطعام بكميات أقل، ما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحول الألياف الغذائية دون ارتفاع مستوى السكر بالدم بسرعة وبنسبة كبيرة، مما يحمي من نوبات الجوع الشديدة ويقي من الإصابة بداء السكري.
وأشارت كاوفمان إلى أن مصادر الألياف الغذائية تتمثل في منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات (البازلاء والفاصولياء) والفواكه والخضروات (الكيوي والأناناس والسبانخ والكرنب) ورقائق الشوفان وبذور الشيا وبذور الكتان.
وللاستفادة من المزايا الصحية للألياف الغذائية ينبغي تناولها بكمية تبلغ 30 غراما يوميا.