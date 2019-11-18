24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:30
|07:59
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الداخلية الألمانية تسعى إلى نظام لجوء أوروبي جديد
- تفشي "الأنفلونزا الموسمية" ينعش مبيعات الأدوية بصيدليات المملكة
- جامعة الدول العربية تناقش مكافحة الإرهاب بالإعلام
- نقّاد: رواية "العين القديمة" عمل استثنائي في مسار محمد الأشعري
- "الخضر" يُقاربون المشاركة السياسية للنساء والشباب
السلع الفاسدة المُهرّبة من معبر "الكركرات" تغرق الأسواق المغربية (5.00)
فاطمة تبعمرانت .. أيقونة الأغنية الأمازيغية تمشي في "درب الكبار" (5.00)
- مرشح رئاسي: مداخيل المغرب من "الحشيش" تُعادل بترول الجزائر - (177)
- أوجار يرد على مضيان: التراشق يسيء إلى صورة الأحزاب السياسية - (85)
- الرباح يشْكو عرقلة مفسدين وظالمين لـ"الإصلاحات الكبرى" بالمملكة - (85)
- زواج "الكونطرا" .. هكذا يتم التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة - (82)
- تقنية "الفار" تمنح فريق "الطاس" أول لقب في تاريخ "كأس العرش" - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مؤسسة مسجد الحسن الثاني تنشد توفير الطاقة
أعلنت مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء عن تطلعها لتوفير ما يناهز 70 في المائة من الطاقة المستهلكة بالمسجد، عبر توسيع مجال الاعتماد على حلول تتعلق باستخدام مقاييس النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة القائمة على التقنيات النظيفة.
بلاغ للمؤسسة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله، أن من بين الحلول المتوفرة استبدال وسائل الإضاءة الحالية بما مجموعه 30 ألف مصباح، ووحدات إضاءة من نوع "ليد" الاقتصادية، على مستوى المسجد والأكاديمية والمكتبة الوسائطية.
وتندرج هذه العملية، يقول البلاغ، في إطار توجه مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء المتعلق بالتحول نحو "الأخضر"، من خلال اعتماد مقاربة جديدة تروم بالخصوص ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة.
وأوردت المؤسسة أنه تم توقيع عقد أداء الطاقة في شتنبر الماضي بمقر المؤسسة، ويجمع بين تدابير النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
وذكرت مؤسسة المسجد أنه منذ سنة 2014، أجرت عمليات الافتحاص الطاقي من قبل خبراء محليين ودوليين، عززت بدراسة تقنية اقتصادية مفصلة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض الفاتورة في مجمع المسجد بنسبة كبيرة.