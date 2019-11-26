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كُتّاب وآراء
جهاز حديث يكشف السرطان عبر قطرة دم واحدة
طورت شركة توشيبا اليابانية تقنية للكشف عن 13 نوعا من السرطان من خلال قطرة دم واحدة، بفعالية 99%، وفقا لنتائج الاختبارات التي أجريت حتى الآن.
وذكرت توشيبا، في بيان لها، أن هذه التقنية تقوم بتحليل الجزيئات الدقيقة للحمض الريبي (الريبوزي) النووي لتلك القطرة من الدم للكشف المبكر على مرضى السرطان.
ويهدف هذا النظام التشخيصي، الذي تم تطويره بالتعاون بين معهد المركز الوطني لبحوث السرطان في اليابان وجامعة طوكيو الطبية، إلى إجراء تجارب طوال عام 2020.
ويمكن للجهاز تشخيص سرطان المعدة والمريء والرئة والكبد والقنوات الصفراوية والبنكرياس والأمعاء والمبيض والبروستاتا والمثانة وسرطان الثدي، في أقل من ساعتين بتكلفة تقريبية لكل اختبار 20 ألف ين (حوالي 165 يورو).
وأضاف البيان: "باستخدام تكنولوجيا الكشف عن الحمض النووي الريبي التي طورت حديثا، يمكننا أن نتوصل إلى الكشف المبكر عن السرطان بفعالية كبيرة، وهذا يتيح العلاج المبكر، ويساهم في بقاء المريض على قيد الحياة، فضلا عن تحسسين نوعية هذه الحياة".
وستعلن توشيبا عن مزيد من التفاصيل حول هذه التقنية في المؤتمر السنوي لجمعية البيولوجيا الجزيئية في اليابان في مدينة فوكوكا اليابانية في الفترة من 3 إلى 8 دجنبر.