"البحث السريري" يجمع فاعلين في صناعة الأدوية‎

هسبريس من الرباط

بتعاون مع مؤسسة الشيخ زايد، وبشراكة مع "IQVIA"، نظمت الجمعية المغربية لصناعة الأدوية ندوة علمية حول موضوع "البحث السريري بالمغرب: فرص ورهانات"، بهدف "وضع خارطة طريق لتنمية البحث السريري بالمغرب من خلال تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات بين المهنيين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين".

وقال بيان صحافي توصلت به هسبريس إن "أشغال الندوة العلمية، التي نشطها خبراء مغاربة ودوليون ذوو باع طويل في هذا المجال، تمحورت حول جلسة عامة افتتاحية لهذه الندوة العلمية والقانونية والتطبيقية، وجلستي عمل مكنتا من التطرق لعدد من المواضيع ذات الأهمية بالنسبة لصناعة الأدوية بالمغرب، وعلى الخصوص التجارب السريرية والدراسات التكافئية-الإحيائية".

واعتبارا لطابعها العلمي الرفيع، يضيف البيان، "تميزت الندوة بحضور شخصيات عامة مغربية وأجنبية ذات صلة، منها على الخصوص عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات الشخصية، ونورا بيرا، كاتبة الدولة السابقة بوزارة الصحة الفرنسية".

وشكلت الندوة العلمية للجمعية المغربية لصناعة الأدوية فرصة لمعالجة موضوعين أساسيين بالنسبة لتنمية الصناعة المغربية للأدوية، هما الأبحاث والاختبارات السريرية، حيث أشار البيان إلى أن "الأبحاث السريرية تمكن من تقييم فعالية وأمان العلاجات والأدوية، والتدخلات أو الإجراءات الطبية، وبالتالي فهي تكتسي أهمية ثلاثية: تمكين المريض من الاستفادة من علاجات متطورة، تعميق معارف الفرق الطبية المغربية، والمساهمة في التميز العلمي لقطاع الصحة بشقيه العام والخاص".

وخلال ندوة الدار البيضاء العلمية، عبر المهنيون عن انتظاراتهم ورهاناتهم المهنية، التي ضمنوها في توصيات الندوة من أجل استعمالها في إعداد خارطة طريق تعكس الرؤية المستنيرة للقطاع في هذا الشأن، حيث أوضح البيان أن "خارطة الطريق التي أوصت بها الندوة تهدف إلى تمكين الصناعة الوطنية للأدوية من توطيد موقع المغرب كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال، ومن ثم، يتوجب رفع هذه التوصيات إلى السلطات العمومية من أجل المصادقة عليها وتفعيلها في أقرب الآجال".

وسجل على السدراتي، رئيس الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، الأهمية التي تكتسيها هذه المسألة، موضحا أنه "كان يجب انتظار شتنبر 2015 لكي يصبح المغرب متوفرا أخيرا على قانون 13-28 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيولوجية الطبية، ووضع أسس انطلاق البث السريري في بلادنا"، مضيفا أن "تطوير الأدوية الجنيسة المحلية ظل يراوح مكانه في السابق بسبب غياب التأطير القانوني الواضح في مجال الدراسات السريرية للتكافؤ الإحيائي، والمرسوم 2-17-429 لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في مارس 2019".

تجدر الإشارة إلى أن الندوة عرفت مشاركة أزيد من 120 شخصا، بينهم العديد من الخبراء الوطنيين والدوليين، وهم رؤساء، ومدراء عامون، وصيادلة، ومدراء قانونيون للمختبرات الصيدلية، ورؤساء وممثلو مختلف هيئات القطاع الصيدلي والطبي، وأكاديميون، إضافة إلى أعضاء باقي المهن الأخرى المرتبطة بالقطاعات الصحية والشركاء من القطاعين العام والخاص.