توقيع اتفاق لتطوير أنشطة البحث في القطاع الفلاحي

هسبريس من الرباط

وقّعت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) ومجموعة OCP، في سرقسطة بإسبانيا، اتفاقية تعاون مع Fertinagro Biotech، الشركة التابعة للمجموعة الإسبانية Térvalis، بهدف "خلق كراس جامعية للباحثين لخدمة المقاولات التي تقدم حلولا مستدامة في مجال الفلاحة وتربية الماشية على الصعيدين الإفريقي والعالمي، بتعاون مع أكبر الجامعات الإسبانية، وتكوين الباحثين الذين سيقومون بتطوير مشاريع مبتكرة ترتكز على تعزيز الاقتصاد الدائري وتساهم في الاستدامة واحترام البيئة".

وأشار بلاغ توصلت به الجريدة إلى أن "جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية تتميز بأنشطة البحث والتطوير وتمهيد الطريق للتقنيات الحديثة؛ في حين تعتبر شركة Fertinagro Biotech، التي تنتمي إلى مجموعة Térvalis، مرجعا في مجال البحث والتنمية المستدامة استنادا على أنشطة البحث الزراعي لتقديم حلول تعود بالنفع على الساكنة العالمية".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذه الاتفاقية تستفيد من دعم مجموعة OCP، أحد الرائدين العالميين في سوق الفوسفاط والأسمدة الفوسفاطية والشريك الإستراتيجي لشركة Fertinagro Biotech منذ 2018، حيث ستوفر مجموعة OCP، من خلال وجودها في إفريقيا والعالم، الخبرة اللازمة لإنجاز التجارب الميدانية وقياس آثارها الملموسة".

وستمكن هذه الاتفاقية من إقامة روابط مع أهم الجامعات الإسبانية في مجالات الفلاحة والاقتصاد الدائري والعلوم الزراعية الحيوية، وسيمكن ذلك من توفير دورات تكوينية خاصة في أوروبا وإفريقيا في مجال العلوم الزراعية الحيوية ونقل الحلول إلى الفلاحين ومربي الماشية وتطوير برامج البحث.

وقال هشام الهبطي، الكاتب العام للجامعة، إن "هدفنا هو ترسيخ مكانتنا بين الجامعات العالمية في مجال البحث والابتكار في إفريقيا، وتعزيز مكانة المغرب الرائدة في البحث والتطوير في إطار نهج تشاركي فريد وتدعيم التكوين المهني الذي يعتبر ضرورة لمستقبل إفريقيا. وهكذا، نعمل على تطوير مبادرات البحث والتعليم لجعل جامعتنا مركزا لنقل وتبادل المعرفة، مع التركيز بشكل خاص على تحديات الفلاحة والأمن الغذائي، ونعتبر هذه الشراكة الإستراتيجية بمثابة محفز رئيسي لتحقيق هذا الطموح".

أما سيرجيو أتاريس، مدير التطوير الإستراتيجي لمجموعة Térvalis، فقد أشار إلى أن "بلدنا تتقدم بفضل الباحثين الذين يمارسون أنشطتهم في العديد من الكراسي الجامعية الموجودة في سرقسطة وڤالنسيا والتي ستكون متوفرة الآن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية"، مضيفا أن "الكراسي الجامعية، وكذا أنشطة البحث التي نقوم بها في مراكز المجلس الأعلى للبحث العلمي (CSIC)، تمكننا من الانتقال من الفكرة إلى السوق ومن التصورات إلى الابتكار، وبالتالي المساهمة في رفاهية المجتمع".

وجاء ضمن البلاغ ذاته أن "مجموعة Térvalis تتوفر على كراس جامعية في مختلف الجامعات الإسبانية، وخاصة في مدينتي سرقسطة وڤالنسيا. وتعتبر المجموعة هذه الجامعات بمثابة شريك مثالي لنقل المعرفة والبحث في الحياة الحقيقية. ومن خلال جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ودعم مجموعة OCP، ستعمل هذه الشراكة على تعزيز التبادل ونقل المعرفة بلا حدود من أجل فلاحة مستدامة".