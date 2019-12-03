دراسة: غسل الأسنان يقلل من خطر الأزمات القلبية

هسبريس ـ مُتابعة

خلصت دراسة إلى أن غسل الاسنان ما لايقل عن ثلاث مرات يوميا يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بأزمة قلبية بنسبة أكثر من 10%.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الباحثين ربطوا بين غسل الاسنان والأزمة القلبية والرجفان الأذيني، وهى حالة تسبب عدم انتظام ضربات القلب.

وتوصلت الدراسة إلى أن غسل الاسنان بصورة متكررة يحد من عدد البكتريا الموجودة بين الاسنان واللثة، مما يمنعها من الدخول إلى مجرى الدم.

ودرس العلماء في كوريا الجنوبية الصلة بين نظافة الفم ومشاكل القلب، حيث شملت الدراسة 161 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عاما، تم إخضاعهم لفحص طبي في الفترة ما بين 2003 و 2004.

وحين جاء موعد إجراء متابعة طبية بعد عشرة أعوام، خلص العلماء إلى أن نحو 5% أصيبوا بأزمة قلبية و 3% أصيبوا بالرجفان الأذيني.

وربط العلماء بين غسل الأسنان ثلاث مرات أو أكثر يوميا وانخفاض نسبة الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 12% و الرجفان الأذيني بنسبة 10%.

ولم تأخذ الدراسة في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس والحالة المادية وممارسة الرياضية وتناول الكحوليات وكتلة الجسم.

وقد توصلت دراسات أخرى إلى أن سوء نظافة الفم يؤدي لوجود بكتريا في الدم، مما يسبب التهابا في الجسم، وهذا يزيد من خطورة زيادة ضربات القلب والإصابة بأزمة قلبية.

وقال كبير مسؤولي الدراسة الدكتور تاي جين سونج، من جامعة إيهوا النسائية في العاصمة الكورية الجنوبية سول " لقد درسنا مجموعة كبيرة من الأشخاص على مدار فترة طويلة، مما يضفي قوة على نتائجنا".

وجرى نشر الدراسة في الدورية الأوروبية المتعلقة بالوقاية من أمراض القلب.