24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1413:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ساكنة سيدي رحال تواجه "سرقة" أسلاك كهربائية (5.00)

  2. أخنوش والعلمي يفتتحان لقاء استثماريا ببني ملال (5.00)

  3. السرقة تورّط صاحب سوابق في مدينة ابن سليمان (5.00)

  4. رعاية طبية تكافح آثار البرد بدواوير إقليم ميدلت (5.00)

  5. حبل حول العنق يزهق روح شاب وسط برشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | منظمة الصحة تحذر من تهديد المناخ لصحة البشر

منظمة الصحة تحذر من تهديد المناخ لصحة البشر

منظمة الصحة تحذر من تهديد المناخ لصحة البشر
هسبريس - رويترز
الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 20:40

قالت المنظمة العالمية للصحة إن تغير المناخ يضر بصحة الإنسان مع معاناة المزيد من الأشخاص من الإجهاد الحراري وأحوال الطقس القاسية والأمراض التي ينقلها البعوض بما في ذلك الملاريا.

المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر بعد انطلاق قمة المناخ في مدريد، حثت الحكومات على تحقيق أهداف طموحة لخفض انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري، قائلة إن ذلك يمكن أن ينقذ حياة مليون شخص سنويا من خلال خفض تلوث الهواء وحده.

وذكرت ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة، في إفادة صحفية: "الصحة تدفع ثمن أزمة المناخ. لماذا؟ لأن رئتنا وأدمغتنا وأجهزة القلب والأوعية الدموية لدينا تعاني بشدة من أسباب تغير المناخ التي تتداخل إلى حد كبير مع أسباب تلوث الهواء".

وأضافت أن أقل من واحد في المئة من التمويل الدولي المخصص لمواجهة تغير المناخ يذهب إلى القطاع الصحي وهو ما وصفته بأنه "أمر مخز للغاية".

وذكر خبراء المناخ الدوليون الأسبوع الماضي أن درجات الحرارة العالمية قد ترتفع بشكل حاد هذا القرن وحذروا من عواقب "واسعة النطاق ومدمرة" بعد أن سجلت انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مستويات قياسية العام الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.