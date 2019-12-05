24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:15
|13:23
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ظاهرة التغيرات المناخية تكبد المغرب خسائر مادية بملايين الدولارات
- إضراب النقابات العمالية يشل حركة عاصمة فرنسا
- مرضى مركز الأنكولوجيا في مراكش .. "الشمس لا تغطى بالغربال"
- قراصنة يخطفون 19 من طاقم ناقلة قبالة نيجيريا
- تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات في إقليم الدريوش
ظاهرة التغيرات المناخية تكبد المغرب خسائر مادية بملايين الدولارات (5.00)
إسرائيل تهدد بتفويت أملاك مسيحية بالقدس للمستوطنين الصهاينة (5.00)
وزارة التربية تبرّر "النتائج المخيبة" لتلاميذ مغاربة في اختبار دولي (5.00)
- الحموشي يقرّر صرف منحة مالية استثنائية لجميع موظفي الشرطة - (125)
- وزارة التربية تبرّر "النتائج المخيبة" لتلاميذ مغاربة في اختبار دولي - (80)
- الجزائر تعتبر تندوف "جزء من الوطن تحت حماية الجيش الشعبي" - (68)
- رئيس "باب دارنا" يملك 30 شركة .. وحسابه البنكي: 5 آلاف درهم - (52)
- مصدر أمني ينفي استعمال القوة لتفريق "الأساتذة حاملي الشهادات" - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ظاهرة التغيرات المناخية تكبد المغرب خسائر مادية بملايين الدولارات
كشف المؤشر العالمي للمخاطر المناخية 2020 عن تكبد المغرب لخسائر مادية بملايين الدولارات في مواجهة الظواهر المناخية القصوى في سنة 2018، والذي جرى تقديمه على هامش قمّة الأطراف في الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية "كوب 25".
وأظهرت المعطيات، الصادر عن المنظمة الألمانية العالمية "جرمان واتش"، أن متوسط الخسائر الاقتصادية المتعلقة بالتدهور البيئي ومخاطر التغيرات المناخية في المغرب بلغت السنة الماضية 135 مليون دولار أمريكي، حوالي مليار و300 مليون درهم.
وبالمقارنة مع دول المنطقة، فإن المغرب يعتبر من الدول البعيدة عن التغيرات المناخية الكبرى، حيث حلت تونس ضمن البلدان الأكثر هشاشة في مواجهة تطرف المناخ ضمن المرتبة الـ35 عالميا من أصل 138 بلدا، ثم السودان في المرتبة الـ42 عالميا، والجزائر في المرتبة الـ109، وموريتانيا في المرتبة الـ116، ومصر في المرتبة الـ131، يليها كل من المغرب وليبيا في المرتبة الـ135.
ويقيس مؤشر المخاطر المناخية العالمي، في نسخته الـ15، مستوى تعرّض وهشاشة البلدان في مواجهة الأحوال الجويّة القصوى (الفيضانات والجفاف والأعاصير)...
وكشف المؤشر أن المغرب مصنّف 115 من بين البلدان الأكثر عرضة للظواهر المناخية القصوى على مستوى عدد القتلى في 2018، بمعدل وفيات يصل 115 أيضا لكل 100 ألف نسمة.
وتراجعت خسائر المغرب من التغيرات المناخية بشكل طفيف، علما أن الخسائر المادية للمملكة بلغت في سنة 2017 ما مجموعه 174.019 مليون دولار أمريكي، وفقا للمؤشر العالمي للمخاطر المناخية لسنة 2019.
دراسة رسمية، أعدتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في الحكومة السابقة، توصلت إلى أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب تقدر بـ33 مليار درهم أو 3.52% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014.
الدراسة، التي أنجزت بدعم من البنك الدولي، أظهرت أن تلوث الماء والهواء يعد من أكبر التحديات التي تستلزم معالجة خاصة، مسجلة من جهة ثانية أن قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة تبلغ 1.62 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014، بمعدل 450 درهما للفرد.
وبالنسبة إلى الدول الـ10 الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية، وفق التقرير الحديث، فقد تصدرت اليابان التصنيف يليها كل من الفلبين وألمانيا ومدغشقر والهند وسيريلانكا ثم كينيا ورواندا وكندا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
الحمد الله الذي أكرمنا بأرض فلاحية و بحرين...أما الباقي فليس إلا تقديرات ...المطلوب من البشر أن لا يلوت الأرض بالمواد السامة فقط
و لا يقوم بأفعال خارجة عن نطاق الاستقامة...!