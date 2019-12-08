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كُتّاب وآراء
متخصصون يبحثون بأبوظبي مستقبل طب الطوارئ
تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي انطلاق جلسات مؤتمر طب الطوارئ في الشرق الأوسط (ESEM 2019)، الذي يعد أكبر تجمع للأطباء والمتخصصين في طب الطوارئ.
وتنظم المؤتمر، الأربعاء المقبل، شعبة الإمارات لطب الطوارئ في جمعية الإمارات الطبية المؤتمر، ويتوقع أن يشارك فيه أكثر من 1400 طبيب ومتخصص من حوالي 40 دولة، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لطب الطوارئ، ورئيس الكلية الأسترالية لطب الطوارئ، ورئيس الأكاديمية الأمريكية لطب الطوارئ والعديد من رؤساء جمعيات طب الطوارئ الإقليمية والدولية، ومديرو مستشفيات عربية وغربية.
وقال الدكتور صالح فارس، رئيس المؤتمر ورئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ للصحفيين، إن التدخل الفعال في الوقت المناسب أثناء حالات الطوارئ يمثل العلامة الفارقة بين "الحياة والموت"، وبالتالي من الضروري أن يكون "مهنيو الرعاية الصحية مجهزين بأحدث المعارف والتقنيات الطبية لتحسين رعاية المرضى".
وأوضح ضمن تصريح صحافي، اليوم السبت، أن المؤتمر تلقى هذا العام رقماً قياسياً يفوق 180 ملخصًا بحثيًا من جميع أنحاء العالم، ما يجعله منصة عالمية فريدة للتعلم والابتكار، حيث سيغطي أكثر من 150 من الخبراء الإقليميين والدوليين الجوانب المختلفة لطب الطوارئ على مدار أربعة أيام .
ولفت إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى كافة الجوانب المتعلقة بالطوارئ بما في ذلك، الصدمات النفسية، والتصوير، والرعاية الحرجة، والتعليم الطبي، والتمريض في حالات الطوارئ، والفروع الفرعية الأخرى ذات الصلة بمجال طب الطوارئ.