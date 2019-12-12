24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. البرلمان المصري يوصي بتعزيز التعاون مع المغرب (5.00)

  2. جمعية تشيد سدا فلاحيا لإنعاش فرشة الماء بزاكورة (5.00)

  3. حناجر حقوقيين وإسلاميين تصدح بمطلب العدالة وحرية المعتقلين (5.00)

  4. مسافرة أمريكيّة تفضح عجز شركة "لارام" عن حماية معطيات الزبناء (5.00)

  5. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | خبيرة تغذية:"حليب الصويا" غير مناسب للأطفال

خبيرة تغذية:"حليب الصويا" غير مناسب للأطفال

خبيرة تغذية:"حليب الصويا" غير مناسب للأطفال
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 12 دجنبر 2019 - 04:33

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي إن حليب الصويا يعد أشهر بدائل الحليب البقري، مشيرة إلى أنه يتمتع ببعض المزايا الصحية، لكنه لا يخلو من العيوب.

وأوضحت سابرسكي أن حليب الصويا يعد بديلا جيدا للأشخاص، الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب)، وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين، كما أنه يحتوي على دهون أقل من الحليب البقري.

ومع ذلك يفتقر حليب الصويا إلى الكالسيوم وفيتامين B12 وفيتامين C، ما يجعله غير مناسب للأطفال.

كما قد يتسبب حليب الصويا في الإصابة بالحساسية لدى بعض الأشخاص، وذلك بسبب بروتين الصويا، فضلا عن أنه قد يتسبب في الإصابة بالانتفاخ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.