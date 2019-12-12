خبيرة تغذية:"حليب الصويا" غير مناسب للأطفال

هسبريس - د.ب.أ

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي إن حليب الصويا يعد أشهر بدائل الحليب البقري، مشيرة إلى أنه يتمتع ببعض المزايا الصحية، لكنه لا يخلو من العيوب.

وأوضحت سابرسكي أن حليب الصويا يعد بديلا جيدا للأشخاص، الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب)، وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين، كما أنه يحتوي على دهون أقل من الحليب البقري.

ومع ذلك يفتقر حليب الصويا إلى الكالسيوم وفيتامين B12 وفيتامين C، ما يجعله غير مناسب للأطفال.

كما قد يتسبب حليب الصويا في الإصابة بالحساسية لدى بعض الأشخاص، وذلك بسبب بروتين الصويا، فضلا عن أنه قد يتسبب في الإصابة بالانتفاخ.