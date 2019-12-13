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الرئيسية | بيئة وعلوم | الأميرة للا خديجة تدشّن رواق الزواحف الإفريقية

الأميرة للا خديجة تدشّن رواق الزواحف الإفريقية

الأميرة للا خديجة تدشّن رواق الزواحف الإفريقية
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 13 دجنبر 2019 - 16:35

ترأست الأميرة للا خديجة، اليوم الجمعة بحديقة الحيوانات بالرباط، حفل تدشين رواق الزواحف الإفريقية.

ويأوي هذا الرواق، الممتد على مساحة 1700 متر مربع، 150 نوعا من الحيوانات تمثل 46 صنفا من الزواحف كالثعابين والأفاعي والتماسيح والسلاحف، مع محاكاة لموائلها الطبيعية على امتداد مسار يمتد "من المغرب إلى مدغشقر".

وبعد قطع الشريط الرمزي إيذانا بتدشين هذا الرواق، قامت الأمير للا خديجة بزيارة لفضاءات الرواق، الذي يضم مجموعة من أصناف الزواحف الموجودة بإفريقيا.

ويتيح الرواق اكتشاف محاكاة ستة نظم إيكولوجية إفريقية، منها مناطق تشمل المغرب وجنوب الصحراء، والمنطقة الاستوائية والمنطقة شبه الاستوائية، والمنطقة الملغاشية.

ويتمثل الدور الرئيسي لهذا الفضاء في التعريف بالتنوع البيولوجي لإفريقيا وخصوصياته، وإيقاظ الوعي الإيكولوجي لدى المواطنين.

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