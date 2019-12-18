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الرئيسية | بيئة وعلوم | جمعية ألمانية تدعو إلى تلقيح "مرضى الروماتيزم"

جمعية ألمانية تدعو إلى تلقيح "مرضى الروماتيزم"

جمعية ألمانية تدعو إلى تلقيح "مرضى الروماتيزم"
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 07:29

قالت الجمعية الألمانية للروماتيزم إن مرضى الروماتيزم أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض بسبب الأدوية التي تُضعف جهاز المناعة.

وشددت الجمعية على ضرورة تلقي تطعيمات ضد التيتانوس والسعال الديكي والدفتيريا والإنفلونزا والحزام الناري والمكورات الرئوية، وكذلك التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي A قبل السفر.

وأشارت الجمعية إلى أنه يحظر على مرضى الروماتيزم تلقي اللقاحات الحية، على سبيل المثال ضد الحصبة أو الحمى الصفراء، باستثناء الأمهات، اللواتي يتعين على أطفالهن تلقي مثل هذا التطعيم؛ نظرا لارتفاع خطر الإصابة بالعدوى.

وبشكل عام، يتعين على مرضى الروماتيزم استشارة الطبيب المعالج حول الموعد المناسب للتطعيم، على سبيل المثال بين دورتي علاج.

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