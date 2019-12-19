24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. حديث في السياسة (5.00)

  2. أشرف حكيمي أسرع لاعب في تاريخ "البوندسليغا" (5.00)

  3. زيت الزيتون المغشوشة تهدد صحة المغاربة بمرض التشمع الكبدي (5.00)

  4. عامل وزان يتفقد "حملة رعاية" لمواجهة آثار البرد (5.00)

  5. تُجّار يشكون تردي وضعية السوق الأسبوعي بسلوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | منظمة الصحة تسجل تراجع المدخنين الرجال بالعالم

منظمة الصحة تسجل تراجع المدخنين الرجال بالعالم

منظمة الصحة تسجل تراجع المدخنين الرجال بالعالم
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 19 دجنبر 2019 - 07:15

أكدت منظمة الصحة العالمية تراجع عدد المدخنين الرجال لأول مرة على مستوى العالم، وذلك بعد حملات ضد التدخين على مدى عقود.

وقالت المنظمة في تحليلها الذي تنشر نتائجه غدا الخميس إن التحليل ينم عن حدوث نقطة تحول حاسمة في مكافحة منتجات التبغ القاتلة، حسبما أوضح أمين عام المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بمناسبة تقرير التبغ الجديد.

وحسب التقرير فإن نحو سكان العام إجمالا، اعتبارا من سن 15 عاما، كان يستخدم التبغ بشكل منتظم عام 2000، ثم تراجعت هذه النسبة إلى نحو الربع عام 2015. وحسب الأرقام المجردة فإن أعداد مستخدمي التبغ تراجعت وفقا لبيانات المنظمة من نحو 1.4 مليار مستخدم عام 2000 إلى نحو 1.3 مليار عام 2018.

وكان هذا التراجع يعتمد، وفقا للأرقام المجردة، حتى الآن على التراجع بين النساء المدخنات، في حين استمرت أعداد المدخنين الرجال. ولكن منظمة الصحة العالمية تتوقع الآن أن يصبح عدد المدخنين الرجال أقل بواقع مليوني مدخن خلال العام المقبل، مقارنة بعام 2018، بل وتتوقع المنظمة تراجع أعداد المدخنين بواقع ستة ملايين مدخن عام 2025.

ومع ذلك فلا زالت نسبة الإقلاع عن التدخين أعلى بين النساء مقارنة بها بين الرجال، حيث توقع معدو التقرير أن تقلع تسعة ملايين امرأة عن التدخين عام 2020 مقارنة بعام 2018، بل وأن يرتفع هذا العدد إلى 32 مليون امرأة بحلول عام 2025، مقارنة بعام 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.