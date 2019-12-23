الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بداء السكري

هسبريس - رويترز

تشير دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المصنعة أكثر عرضة للإصابة بالسكري مقارنة بمن تحتوي وجباتهم الغذائية على المزيد من الأطعمة في صورتها الطبيعية.

وغالبا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة كبيرة من السكر والدهون والسعرات الحرارية الخالية من أي قيمة غذائية. ومنذ فترة طويلة يرتبط استهلاك الكثير من هذه الأطعمة بزيادة خطر مجموعة واسعة من المشكلات الصحية بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة وبعض أنواع السرطان.

وتقدم الدراسة الحالية أدلة جديدة تربط هذه الأطعمة بمرض السكري من النوع الثاني وهو الشكل الأكثر شيوعا للمرض ويرتبط عادة بالوزن الزائد.

وبين الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة وتناولوا الكميات الأكبر من المأكولات المصنعة أصيب 166 من كل 100 ألف بالسكري مقارنة مع 116 من كل 100 ألف تناولوا أقل كميات من هذه النوعية من الأطعمة.

وقال الباحثان الرئيسيان في الدراسة برنار سرو وماتيلد توفييه من جامعة باريس 13 في فرنسا "ننصح الناس بالحد من استهلاك الأطعمة المصنعة وتناول الأطعمة غير المصنعة أو الأغذية المعالجة بصورة بسيطة بالإضافة طبعا إلى اتباع نظام غذائي صحي منخفض الملح والسكر والدهون والسعرات الحرارية، والحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الأمثل واتباع نمط حياة صحي".

وذكر سرو وتوفييه عبر البريد الإلكتروني أن الأشخاص الذين يتطلعون إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري يجب أن يحدوا من تناولهم للحوم الحمراء والمصنعة والمشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى. ونصحا أيضا بتناول الكثير من اللبن والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسكري.