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الرئيسية | بيئة وعلوم | هيئة علميّة ترفض الموافقة على دواء لعلاج "السيدا"

هيئة علميّة ترفض الموافقة على دواء لعلاج "السيدا"

هيئة علميّة ترفض الموافقة على دواء لعلاج "السيدا"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 21 دجنبر 2019 - 23:29

فشل مشروع لمكافحة الفيروس المسبب لنقص المناعة البشرية (السيدا)، بقيادة شركة "جلاكسوسميث كلين بي إل سي"، في الحصول على موافقة إدارة الأغذية والدواء الأمريكية للعلاج بحقنة واحدة في الشهر بدلا من الجرعات اليومية.

ووفقا لبيان أصدرته وحدة مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب، اليوم السبت، "تلقت شركة "في آي آي في هيلث كير" رسالة جوابية تفصيلية من إدارة الغذاء والدواء، أشارت إلى "التصنيع الكيميائي والضوابط"، حسب وكالة بلومبرج.

وقالت شركة "في آي آي هيلث كير"، الرائدة في مجال الأبحاث والتطوير الخاصة بأدوية علاج الإيدز، إنه لم تكن هناك أي مشكلات تتعلق بالسلامة.

ويعد هذا التطور انتكاسة لشركة "جلاكسوسميث كلين بي إل سي"، التي كانت تعوّل على العلاج الشهري للمساعدة في التفوق على منافستها شركة "جيليدساينس أي إن سي" في سوق أدوية فيروس نقص المناعة البشرية.

وقالت شركة "في آي آي في" إنها ستعمل عن كثب مع إدارة الأغذية والأدوية، لتحديد الخطوات الموالية.

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