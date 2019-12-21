24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:26
|13:30
|16:04
|18:26
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التبادل الآلي للمعطيات الشخصية لأغراض جبائية؟
- الرباط وباريس تتجاوزان "الفتور" بتمهيد اجتماع بين ماكرون والملك
- أوروبا تدعم الإصلاحات وتدبير الحدود بالمملكة بـ4 مليارات درهم
- ثلاث مؤسسات تتحالف لإنشاء قطب للخدمات الفندقية الراقية في المملكة
- البنوك تستقطب المغاربة المخالفين لقانون تسوية الممتلكات في الخارج
ثلاث مؤسسات تتحالف لإنشاء قطب للخدمات الفندقية الراقية في المملكة (5.00)
- المغرب يستعد لاقتناء طائرات "المفترس" للقصف الجوي والأرضي - (74)
- رصيف الصحافة: طائرات أمريكا تحاصر ميليشيات البوليساريو بالجزائر - (62)
- التراجع يسِم تحويلات الجالية المغربية والسياح الوافدين من فرنسا - (52)
- إسبانيا ترفض ترسيم الحدود البحرية المغربية بسبب "أرخبيل الكناري" - (51)
- قانون جديد يفرضُ طلاء المباني المتقادمة ويضبط أوراش البناء - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هيئة علميّة ترفض الموافقة على دواء لعلاج "السيدا"
فشل مشروع لمكافحة الفيروس المسبب لنقص المناعة البشرية (السيدا)، بقيادة شركة "جلاكسوسميث كلين بي إل سي"، في الحصول على موافقة إدارة الأغذية والدواء الأمريكية للعلاج بحقنة واحدة في الشهر بدلا من الجرعات اليومية.
ووفقا لبيان أصدرته وحدة مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب، اليوم السبت، "تلقت شركة "في آي آي في هيلث كير" رسالة جوابية تفصيلية من إدارة الغذاء والدواء، أشارت إلى "التصنيع الكيميائي والضوابط"، حسب وكالة بلومبرج.
وقالت شركة "في آي آي هيلث كير"، الرائدة في مجال الأبحاث والتطوير الخاصة بأدوية علاج الإيدز، إنه لم تكن هناك أي مشكلات تتعلق بالسلامة.
ويعد هذا التطور انتكاسة لشركة "جلاكسوسميث كلين بي إل سي"، التي كانت تعوّل على العلاج الشهري للمساعدة في التفوق على منافستها شركة "جيليدساينس أي إن سي" في سوق أدوية فيروس نقص المناعة البشرية.
وقالت شركة "في آي آي في" إنها ستعمل عن كثب مع إدارة الأغذية والأدوية، لتحديد الخطوات الموالية.