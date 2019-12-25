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الرئيسية | بيئة وعلوم | رصد "أحداث الأرض" خلال 10 سنوات من الفضاء

رصد "أحداث الأرض" خلال 10 سنوات من الفضاء

رصد "أحداث الأرض" خلال 10 سنوات من الفضاء
هسبريس - رويترز
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 03:15

شهدت الأعوام العشر الماضية ازدهارا في استخدام التصوير عبر الأقمار الصناعية لأغراض الرصد والمراقبة، وتم تسجيل أهم الأحداث التي شهدها كوكب الأرض على مدى العقد الماضي من الفضاء.

ويرجع هذا‭ ‬لازدهار وتطور الأقمار الصناعية المخصصة للاستخدام التجاري مما أدى لخفض تكلفة هذا النوع من التصوير وتطوير تكنولوجيا أتاحت الحصول على صور عالية الدقة من أنحاء كثيرة حول العالم على الفور تقريبا حتى على الهواتف.

ونشرت شركة ماكسار تكنولوجيز الأمريكية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الصناعية صورا لبعض أهم الأحداث على مدى العقد الماضي تراوحت بين كوارث طبيعية وحروب وتشييد مقر شركة أبل في كاليفورنيا المصمم على هيئة سفينة فضاء.

وشملت الصور أيضا تسرب النفط من منصة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك في 2010 وإطلاق الصين أول حاملة طائرات محلية الصنع التي تحمل اسم شاندونغ من قاعدة على ساحل مطل على بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه الشهر الماضي.

وشركة ماكسار متخصصة في تصوير الأرض والبيانات والتحليلات‭ ‬ الجغرافية المكانية عبر الأقمار الصناعية ومقرها في ولاية كولورادو الأمريكية.

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