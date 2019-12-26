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الرئيسية | بيئة وعلوم | كسوف "حلقة النار" يحجب الشمس في عدّة بلدان

كسوف "حلقة النار" يحجب الشمس في عدّة بلدان

كسوف "حلقة النار" يحجب الشمس في عدّة بلدان
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 26 دجنبر 2019 - 11:55

تابع سكان العديد من دول العالم، اليوم الخميس، كسوفا حلقيا للشمس في ظاهرة تُعرف باسم "حلقة النار".

وفي هذا الكسوف يحجب القمر وسط قرص الشمس؛ تاركا هالتها ظاهرة على شكل حلقة مضيئة.

وبشكل عام فإن الكسوف على مستوى الكرة الأرضية شمل مناطق ببلدان عديدة، منها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات ومصر، والهند وسنغافورة والفلبين وسريلانكا، وبعض المناطق بالمحيطين الهندي والهادئ.

وحذرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من النظر مباشرة للشمس خلال الكسوف، ودعت إلى استخدام العدسات والنظارات الشمسية المخصصة لرؤيته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الخميس 26 دجنبر 2019 - 12:02
سبحان الله العظيم ولله في خلقه شؤون
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