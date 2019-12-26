كسوف "حلقة النار" يحجب الشمس في عدّة بلدان

هسبريس ـ مُتابعة

تابع سكان العديد من دول العالم، اليوم الخميس، كسوفا حلقيا للشمس في ظاهرة تُعرف باسم "حلقة النار".

وفي هذا الكسوف يحجب القمر وسط قرص الشمس؛ تاركا هالتها ظاهرة على شكل حلقة مضيئة.

وبشكل عام فإن الكسوف على مستوى الكرة الأرضية شمل مناطق ببلدان عديدة، منها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات ومصر، والهند وسنغافورة والفلبين وسريلانكا، وبعض المناطق بالمحيطين الهندي والهادئ.

وحذرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من النظر مباشرة للشمس خلال الكسوف، ودعت إلى استخدام العدسات والنظارات الشمسية المخصصة لرؤيته.