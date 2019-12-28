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كُتّاب وآراء
جمعيتان توضحان بخصوص حوادث سخانات الغاز
أوضحت الجمعية المهنية لرصاصي جهة سوس ماسة وجمعية أكادير الكبير للرصاصيين، المتخصصتان في تركيب وإصلاح السخانات الغازية، أن سبب الوفيات والاختناقات في حوادث سخانات الغاز "هو أحادي أكسيد الكربون، وليس تسرب غاز البوتان مع الماء".
وأضافت الجمعيتان في بلاغ لهما توصلت به هسبريس أن غاز البوتان له رائحة تساعد على التعرف عليه عند وقوع أي تسرب، "أما أحادي أكسيد الكربون فهو عديم النكهة وعديم الرائحة، وينتج من عملية الأكسدة الجزئية والمركبات العضوية مثل الفحم، وهذا يحدث عند ندرة الأكسيجين، أو عند احتراق ذي حرارة مرتفعة جدا".
وأضاف البلاغ أن غاز أحادي أكسيد الكربون "يعتبر من الغازات شديدة السمية، ولا بد من التخلص من الفكرة الخاطئة التي تقول إن الغاز يتسرب مع الماء ويسبب في الوفاة أو الاختناق".