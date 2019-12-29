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الرئيسية | بيئة وعلوم | تناول القهوة يوميا يقلل فرص الإصابة بـ"آلزهايمر"

تناول القهوة يوميا يقلل فرص الإصابة بـ"آلزهايمر"

تناول القهوة يوميا يقلل فرص الإصابة بـ"آلزهايمر"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 29 دجنبر 2019 - 07:30

أظهرت دراسة كورية جنوبية أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة يوميا، أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.

وقالت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية السبت إن باحثين في جامعة سول الوطنية ومستشفى "دونجتان ساكريد هارت"، في جامعة هاليم، كشفوا النقاب عن تأثير القهوة خلال دراستهم المشتركة على أكثر من 400 بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 55 و90 عاما.

ومن بين المشاركين، ظهرت لدى حوالي 6ر17 بالمئة فقط من هؤلاء الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة، رواسب من بروتين "بيتا-اميلويد" في أمخاخهم بمستويات تشير إلى احتمالات كبيرة للإصابة بمرض الزهايمر.

وارتفع المعدل بواقع حوالي عشر نقاط مئوية بالنسبة لهؤلاء الذين يتناولون معدلا أقل من القهوة، حيث أن حوالي 27 بالمئة منهم ظهرت عليهم مستويات عالية من المواد المسببة للزهايمر في أمخاخهم.

وقال الأستاذ، كيم جي ووك بمستشفى جامعة "هاليم" إن البحث الأخير يقدم أسبابا مرضية بأن تناول كوبين على الأقل من القهوة يوميا خلال حياة الشخص يقلص من مخزون بروتين "بيتا أميلويد" في المخ، بواقع حوالي 67 بالمئة.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن مخاطر الإصابة بالزهايمر أو العته تتقلص بواقع 65 بالمئة بين الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من القهوة.

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