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الرئيسية | بيئة وعلوم | "ناسا" تبهر العالم بصورة لجبال الأطلس المغربيّة

"ناسا" تبهر العالم بصورة لجبال الأطلس المغربيّة

"ناسا" تبهر العالم بصورة لجبال الأطلس المغربيّة
هسبريس من الرباط
الأحد 29 دجنبر 2019 - 12:20

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورة فضائية مذهلة لجبال الأطلس الصغير في المغرب، وذلك باستخدام تقنيات خاصة والأشعة تحت الحمراء.

وقالت "ناسا" إن جبال الأطلس الصغير، التي تنتمي لسلسلة جبال الأطلس، تشكلت نتيجة تصادم الصفائح التكتونية الإفريقية والأوراسية قبل حوالي 80 مليون سنة.

الوكالة الفضائية الأمريكية أوضحت أيضا الطريقة الفريدة لإنشاء جبال الأطلس الصغير، مشيرة إلى أن "الطبقات مصنوعة من الحجر الجيري والحجر الرملي والصلصال والجبس، وتشكل قاع المحيط، حيث أدت الطريقة الفريدة في تموضعها فوق بعضها البعض إلى إنشاء جبال الأطلس الصغير".

وزاد المصدر ذاته قائلا: "في هذه الصورة لجنوب غرب المغرب، يتم دمج نطاقات الأشعة تحت الحمراء لتسليط الضوء بشكل كبير على أنواع الصخور المختلفة وتوضيح الطي المعقد".

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