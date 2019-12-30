تجارب عالمية على عقار صيني لعلاج "ألزهايمر"

هسبريس ـ مُتابعة

تبدأ العام القادم تجارب سريرية في الولايات المتحدة وأوروبا على عقار صيني تمت الموافقة عليه حديثا لعلاج "ألزهايمر"، وذلك في مسعى لتوثيق الدواء الأول الذي تتحدث عنه الصين لعلاج المرض العضال.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن "لي جينخه"، نائب رئيس شركة "شنغهاي جرين فالي للمستحضرات الدوائية"، القول إنه يجري التخطيط لاختبار العلاج على نحو 2046 مريضا في مرحلة خفيفة إلى متوسطة من مرض "ألزهايمر" في مئتي موقع بأمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا-المحيط الهادئ، لمدة 18 شهرا.

وأعلنت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين الشهر الماضي موافقة مشروطة على عقار "أوليجومانيت". وبدأ طرح العلاج للبيع اليوم. ووفقا للنشرة الطبية المرفقة، فإن المرضى سيحتاجون إلى ثلاث كبسولات مرتين في اليوم. وتصل تكلفة العلاج في الأسبوع الواحد إلى 895 يوان (128 دولار).

وأعلنت "جرين فالي" خططها الجديدة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين اليوم، وذلك بعد نحو شهرين من تصدرها عناوين وسائل الإعلام حول العالم بإعلانها الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين على أول علاج جديد لمرض "ألزهايمر" يتم الإعلان عنه منذ 17 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة غير معروفة خارج الصين وقوبل إعلانها عن التوصل للعلاج الجديد بكثير من التشكيك، بالنظر للسرعة الكبيرة التي تمكنت بها من تحقيق إنجاز حير عمالقة صناعة الأدوية في أنحاء العالم لعقود.

تجدر الإشارة إلى أن الموافقة المشروطة تعني أن الشركة لا تزال مطالبة بإجراء المزيد من الدراسات حول كيفية عمل العلاج، إلى جانب السلامة والفاعلية على المدى البعيد.

وأعلنت الشركة أنها تعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار على مدار الأعوام العشرة القادمة من أجل تنفيذ هذه المتطلبات، بما في ذلك إجراء تجارب على المستوى العالمي.