أحرشاو "شخصية العام العربية" في العلوم النفسانية

إدريس الواغيش

من المرتقب أن تحتفي شبكة العلوم النفسية العربية بالبروفيسور المغربي الغالي أحرشاو طيلة سنة 2020، من خلال التعريف بأعماله وإنجازاته، ومنحه لقبا رمزيا هو "الكادحون في علوم الطب والنفس".

وقد جاء في رسالة تهنئة للدكتور جمال التركي، رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية، "نعدّ هذا التكريم اعترافًا رمزيًّا من مؤسسة العلوم النفسية العربية بما أنجزتموه من أعمال جليلة وما قدمتموه من خدمات للعلوم النفسانية على المستوى المغربي والعربي والدولي".

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة العلوم النفسية العربية من المشاريع الثقافية والمعرفية في عالمنا العربي، "وهي متخصصة في الصحة النفسية ومعارفها عمومًا، ولها صداها العالمي. كما تعتبر أيضًا من أكبر مؤسّسات علوم وطب النفس في العالم العربي، تعمل جاهدة من أجل الرُّقيّ بالاجتهاد العربي في هذه العلوم على وجه التخصيص"، حسب مؤسسيها.