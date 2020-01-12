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الرئيسية | بيئة وعلوم | "تلسكوب الصين" يبحث عن الحياة خارج الأرض

"تلسكوب الصين" يبحث عن الحياة خارج الأرض

"تلسكوب الصين" يبحث عن الحياة خارج الأرض
هسبريس - رويترز
الأحد 12 يناير 2020 - 18:38

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن بكين بدأت رسميا تشغيل أكبر تلسكوب يلتقط موجات الراديو في العالم والذي ستستخدمه في أبحاث الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

وأفادت وكالة "شينخوا" أن التلسكوب حصل على موافقة لبدء عملياته. وانتهت الصين من تشييده عام 2016 ويخضع منذ ذلك الحين لاختبارات ومراجعة لتلافي ما قد يظهر من عيوب فنية.

ويبلغ قطر التلسكوب (فاست) 500 متر، أي ما يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في إقليم قويتشو بجنوب غرب البلاد، ويعرف أيضا في الصين باسم «عين السماء».

وقال جيانغ بينغ رئيس المهندسين القائمين على التلسكوب لشينخوا إن العمليات التجريبية تسير بشكل جيد حتى الآن، وإن حساسيته تزيد أكثر من مرتين ونصف عن ثاني أكبر تلسكوب في العالم.

وقالت الوكالة إن المشروع جمع أيضا بعض البيانات العلمية القيّمة خلال تلك الفترة ومن المتوقع أن يساعد في تحقيق بعض الإنجازات في مجالات مثل رصد موجات الجاذبية ذات التردد المنخفض والجزيئات بين النجوم خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ويمثل تطوير برنامج الفضاء أولوية لدى الصين التي تستهدف مواكبة روسيا والولايات المتحدة وأن تصبح قوة عظمى في مجال الفضاء بحلول 2030.

وتعتزم بكين بدء تشييد محطة فضاء مأهولة العام المقبل.

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