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كُتّاب وآراء
هذه أعراض تنذر بنقص الفيتامينات في جسم الإنسان
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه يمكن الاستدلال على نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل التعب المستمر وضعف التركيز وتقلص العضلات وضعف الأعصاب وسوء الهضم والبقع الزرقاء بالساق والركبة.
ولمواجهة هذا النقص تنصح الجمعية بتناول الخضروات والفواكه بمعدل 5 حصص يوميا، بواقع 400 غرام خضروات و250 غرام فواكه.
وأوضحت أن الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن؛ فعلى سبيل المثال يحتوي الموز والتوت والبروكلي والسبانخ على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي معادن مهمة لتجنب التقلص العضلي.
وتحتاج الأعصاب إلى فيتامينات B، والتي تتمثل مصادرها في الموز والأفوكادو والبروكلي والكرنب والسبانخ والبازلاء.
ولتجنب البقع الزرقاء ينبغي تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين K، مثل البروكلي والكرنب والسبانخ.
ولمحاربة التعب وضعف التركيز يحتاج الجسم إلى الحديد، الذي تتمثل مصادره في التوت والكيوي والموز والسبانخ والطماطم والفِطر.
ولتنشيط الهضم ينبغي تناول الأنواع الغنية بالألياف الغذائية مثل الجزر والبطاطس والكرنب والتفاح.