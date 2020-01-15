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الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة: التردد على المسارح والمتاحف يطيل العمر

دراسة: التردد على المسارح والمتاحف يطيل العمر

دراسة: التردد على المسارح والمتاحف يطيل العمر
هسبريس - رويترز
الأربعاء 15 يناير 2020 - 02:36

تشير دراسة أجريت في إنجلترا إلى أن كبار السن الذين يترددون على المعارض الفنية والمتاحف ويحضرون العروض المسرحية والحفلات الموسيقية قد يعيشون أطول من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

وحتى بعد حساب مجموعة واسعة من العوامل الصحية والاجتماعية الأخرى، وجد باحثون من كلية لندن الجامعية أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ويقبلون على متابعة الأنشطة الفنية كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 31 في المئة خلال متابعة استمرت 14 عاما مقارنة بأقرانهم الذين لا يعطون أهمية كبيرة للفنون.

وقالت ديزي فانكورت أستاذ مساعد علم النفس وعلم الأوبئة في كلية لندن الجامعية "إن هذه النتائج تدعم التحليلات الإحصائية السابقة والأبحاث الأنثروبولوجية التي تشير إلى احتمال وجود فوائد للفنون مع التقدم في العمر".

وكتب الباحثون في الدورية الطبية البريطانية أن نتائج الدراسة تتسق مع الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أن الفنون قد تساعد في طول العمر من خلال تحسين الصحة العقلية وتعزيز العلاقات الاجتماعية والنشاط البدني وتقليل الشعور بالوحدة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - bimo الأربعاء 15 يناير 2020 - 02:52
بل قل : إن التردد على المساجد ، والتردد على الأحباب والأقارب يطيل العمر .
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