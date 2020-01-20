جامعة تستنكر رفض عبور طيور مغربية إلى أوروبا

هسبريس من الرباط

أعربت الجامعة الأورنيطولوجية المغربية عن أسفها البالغ ومرارتها من رفض السلطات البيطرية الإسبانية مرور الطيور المغربية، عبر أراضي الاتحاد الأوروبي للمشاركة في بطولة العالم لعام 2020 لماثوشينوس البرتغالية.

هذا القرار جاء، وفق ما أورده بلاغ للجامعة التي يرأسها محمد حاتم المعيزي، "من خلال طلب نصي صوت له المجلس الأوروبي في بروكسيل لحظر مرور جميع الطيور، التي لا تنتمي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المغرب، عبر الأراضي الأوروبية".

كما أكد البلاغ أن جميع الوثائق الإدارية اللازمة كانت موجودة، "لكن للأسف قررت سلطات الصحة الإسبانية تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي رقم 2140/2017 على الرغم من إصرار الناقلين"، مثمنا جهود السلطات المغربية والبرتغالية "وكذلك اللجنة التوجيهية، في شخص رئيسها كارلوس فرناندو، على ما بذلوه من جهود، لتحقيق هذا المسعى، فضلا عن أنور عسل، ونائب الرئيس عبد الإله الكوش، نبيل بوغطاية، وحسين خوادير والناقلين إلياس صدقي وعزيز بلشهب".

كما أكدت الجامعة أنها ستبدأ، في المستقبل القريب، الخطوات اللازمة لتحقيق المشاركة المغربية في مثل هذه التظاهرات، من خلال تطبيق اللائحة الأوروبية الأكثر ملاءمة لأنشطتها، والعمل مع وزارات الدول التي تستضيف تلك البطولات العالمية في السنوات المقبلة، موضحة أنه في السنة المقبلة "سيتم تنظيم بطولة العالم، في إسبانيا، على أمل أن تقوم السلطات الإسبانية وفي هذه الحالة بإلغاء تأمين مشاركة اتحادات الطيور غير الأوروبية".