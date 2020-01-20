24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:28
|13:43
|16:26
|18:50
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "أيام الوردة" تتوج دينامية الشبيبة الاتحادية بتطوان
- إصابة زياش تنغص فرحة أياكس أمستردام بالفوز
- الموسوي يترأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
- نهضة بركان والرجاء يقتسمان النقاط في قمة البطولة
- حقوقيون ينددون بـ"استعباد" عمّال في مراكش
"مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية (5.00)
حيسان: التخويف يحاصر النواب .. والإضراب العام ينتظر الحكومة (5.00)
- "جنايات الدار البيضاء" تدين عصابة بزعامة رجل سلطة بأحكام مشددة - (67)
- "مؤتمر برلين" يدعو إلى وقف "التدخل" الخارجي في الأراضي الليبية - (58)
- "أساتذة التعاقد" يحتجون مجددا للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية - (53)
- لقاء "100 يوم 100 مدينة" يحط الرحال بأكادير - (53)
- الارتباك يغضب مسافرين في رحلة للخطوط الملكية بمطار البيضاء - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جامعة تستنكر رفض عبور طيور مغربية إلى أوروبا
أعربت الجامعة الأورنيطولوجية المغربية عن أسفها البالغ ومرارتها من رفض السلطات البيطرية الإسبانية مرور الطيور المغربية، عبر أراضي الاتحاد الأوروبي للمشاركة في بطولة العالم لعام 2020 لماثوشينوس البرتغالية.
هذا القرار جاء، وفق ما أورده بلاغ للجامعة التي يرأسها محمد حاتم المعيزي، "من خلال طلب نصي صوت له المجلس الأوروبي في بروكسيل لحظر مرور جميع الطيور، التي لا تنتمي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المغرب، عبر الأراضي الأوروبية".
كما أكد البلاغ أن جميع الوثائق الإدارية اللازمة كانت موجودة، "لكن للأسف قررت سلطات الصحة الإسبانية تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي رقم 2140/2017 على الرغم من إصرار الناقلين"، مثمنا جهود السلطات المغربية والبرتغالية "وكذلك اللجنة التوجيهية، في شخص رئيسها كارلوس فرناندو، على ما بذلوه من جهود، لتحقيق هذا المسعى، فضلا عن أنور عسل، ونائب الرئيس عبد الإله الكوش، نبيل بوغطاية، وحسين خوادير والناقلين إلياس صدقي وعزيز بلشهب".
كما أكدت الجامعة أنها ستبدأ، في المستقبل القريب، الخطوات اللازمة لتحقيق المشاركة المغربية في مثل هذه التظاهرات، من خلال تطبيق اللائحة الأوروبية الأكثر ملاءمة لأنشطتها، والعمل مع وزارات الدول التي تستضيف تلك البطولات العالمية في السنوات المقبلة، موضحة أنه في السنة المقبلة "سيتم تنظيم بطولة العالم، في إسبانيا، على أمل أن تقوم السلطات الإسبانية وفي هذه الحالة بإلغاء تأمين مشاركة اتحادات الطيور غير الأوروبية".