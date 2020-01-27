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الرئيسية | بيئة وعلوم | وزيرة الصحة الكندية: التظليل ينتشر حول "كورونا"

وزيرة الصحة الكندية: التظليل ينتشر حول "كورونا"

وزيرة الصحة الكندية: التظليل ينتشر حول "كورونا"
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 27 يناير 2020 - 07:15

قالت وزيرة الصحة الكندية، باتي هاغدو، الأحد، إن المسؤولين على جميع المستويات الحكومية يعملون لمنع الإصابة المحتملة بفيروس "كورونا" والتعامل مع ظهورها، مضيفة "إننا نعمل بنشاط للحد من انتشار هذا الفيروس، وأن المستشفيات لديها نظام قوي للوقاية من العدوى والسيطرة عليها".

وأوضحت هاغدو، في تصريح صحافي، أنه تم تعلم الكثير من فيروس السارس في عام 2003 منذ أن تم الإبلاغ عن أول حالات الإصابة بهذا الفيروس في الصين في دجنبر الماضي، حيث كانت الحكومة الفيدرالية على اتصال وثيق مع السلطات الصحية في المقاطعة والجهات الفاعلة الدولية؛ لتبادل المعلومات.

وأضافت أن هناك معلومات مضللة كبيرة تنتشر حول الفيروس الذي "يكذب الواقع" بأن الخطر على الكنديين لا يزال منخفضا للغاية، في حين أن الحكومة لا تتوقع أن يكون إرسال طائرة ضروريا لإجلاء الكنديين من منطقة ووهان حيث بدأ تفشي المرض، قائلة "إن وزارة الخارجية مستعدة لتقديم خدمات الدعم لأي كندي يحاول مغادرة الصين".

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