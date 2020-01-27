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كُتّاب وآراء
مديرية الغابات توضح بخصوص قنص خنازير بالرباط
أفادت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط بأن قطاع المياه والغابات أعد برنامجا سنويا للتدخل (القنص) على مستوى المواقع التي تسجل أعدادا كبيرة من الخنزير البري، وذلك في إطار استراتيجية تتبع وضبط أعداده.
وأضافت المديرية في بلاغ لها أنه سيتم الاستمرار في برنامج قنص الخنزير البري من أجل الحد من تكاثر أعداده بضواحي دار السلام وحي الرياض بالرباط، وذلك "إثر نشر مواضيع ببعض الصحف وتداول صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ظهور أعداد من الخنزير البري بمحاذاة حي الرياض بالرباط".
وزاد البلاغ أن قطاع المياه والغابات صنف منطقة دار السلام وضواحيها "كنقطة سوداء" ينظم بها القنص بشكل سنوي، مذكرا بأنه تم منذ 2018 "تنظيم 12 إحاشة للخنزير، تم خلالها قنص 68 خنزيرا".
وأكدت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط أن "برنامج قنص الخنزير البري سيستمر على مستوى هذه النقطة السوداء حتى بلوغ الأهداف المرجوة والتمكن من ضبط أعداد الخنزير، بينما تم، برسم انطلاقة الموسم الحالي، تنظيم أربع إحاشات منذ بداية يناير الجاري، تم خلالها قنص 32 خنزيرا بريا".