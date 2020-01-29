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كُتّاب وآراء
معهد أسترالي ينجح في استنساخ فيروس "كورونا"
نجح علماء أستراليون في تخليق نسخة من فيروس كورونا المتحور الجديد، في بيئة مختبرية، ليصبحوا أول فريق من العلماء خارج الصين يحقق الانفراجة الطبية، التي يمكن أن تمهد الطريق نحو تطوير لقاح.
وذكر معهد بيتر دوهرتي بيتر للعدوى والمناعة في ملبورن، اليوم الأربعاء، أن علماء المعهد استحدثوا بنجاح الفيروس من عينة تم أخذها من مريض مصاب في 24 يناير الجاري
وأضاف المعهد أنه سيتم تشارك المختبرات المتخصصة التي تعمل بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، بالإضافة إلى مختبرات أسترالية، للمساعدة في مكافحة الفيروس.
وسيساعد الفيروس في التشخيص الدقيق للمرض والمساعدة في تقييم فعالية اللقاحات التجريبية ضد التفشي القاتل، الذي كانت مصدره مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي.
وذكر جوليان دروس، رئيس مختبر التعرف على الفيروسات في معهد "دوهيرتي"، أن استحداث الفيروس يمثل "انفراجة كبيرة"، إذ يسمح بالفحص الدقيق وتشخيص الفيروس عالميا.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تخليق فيروس كورونا عبر زراعة خلايا خارج الصين، إذ أعلنت السلطات سابقا تسلسل المجموع الجيني جينوم للفيروس، الأمر الذي أفاد في التشخيص.