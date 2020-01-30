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الرئيسية | بيئة وعلوم | روسيا تقترح 3 أدوية لمواجهة فيروس "كورونا"

روسيا تقترح 3 أدوية لمواجهة فيروس "كورونا"

روسيا تقترح 3 أدوية لمواجهة فيروس "كورونا"
هسبريس - وكالات
الخميس 30 يناير 2020 - 20:35

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس، أن وزارة الصحة الروسية حددت ثلاثة أدوية متاحة لمكافحة فيروس "كرونا " وعلاج المصابين من البالغين.

ويعتقد الخبراء الروس أن فيروس "كورونا" الجديد يمكن مكافحته بواسطة دواء "ريبافيرين" (ribavirin) ودواء "لوبينافير/ريتونافير" (lopinavir/ritonavir) ودواء "انترفيرون بيتا ب1" (interferon beta-1b)، وهي أدوية تستخدم عادة لعلاج الالتهاب الكبدي (إيباتيت سي)، ونقص المناعة البشرية والتصلب المتعدد، على التوالي.

وأضافت المصادر أن وزارة الصحة الروسية لم تقدم توصيات بشأن هذه الأدوية فحسب، بل تصف أيضا كيفية تقديم العلاجات وبأي كميات يجب تناولها.

وتهدف هذه المبادئ التوجيهية لجعل الأطباء يتبعونها في جميع المستشفيات بكافة أنحاء روسيا .

يشار إلى أنه وقع استخدام أحد هذه الأدوية المذكورة، وهو "ريبافيرين"، في علاج السارس الصيني عام 2003، والذي أصاب أكثر من 8 آلاف شخص وقتل 774 فردا في 17 دولة مختلفة.

وأظهرت السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" تشابها وراثيا كبيرا مع السارس، حيث أظهرت مقارنة تسلسلية ووجود تطابق بينهما بنسبة 79.5 بالمئة .

وتوصي الوزارة الروسية أيضا أنه ومن أجل منع وتخفيف شدة الأعراض، يجب تناول الدواء في غضون يومين من الاتصال بشخص مصاب. وتتضمن توصيات الوقاية الخاصة أيضا قواعد الصحة والنظافة، مثل غسل الأيدي وارتداء الأقنعة الواقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - القاتل لا يداوي الخميس 30 يناير 2020 - 21:22
الادوية هي براميل الفوسفور ، صواريخ كراد، وطائرات الدرون المقنبلة وقد جربت هده المضادات في اطفال ونساء وشيوخ سوريا الشهداء.
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3
2 - aziz الخميس 30 يناير 2020 - 21:48
إنها المتاجرة في صحة البشرية................
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-3
3 - كورونا و العرب الخميس 30 يناير 2020 - 22:02
واصلوا عملكم يا كفرة ،أما نحن سنكتفي بالدعاء والحبة السوداء وحين يأتي الفرج سنجد أن العلاج قد اكتشفناه قبل ١٤٠٠ سنة...
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-3
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