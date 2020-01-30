24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:23
|13:46
|16:35
|19:00
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جمارك فاس تحجز أطنانا من "الميكا" بباب الغول
- آلاف التوقيعات الافتراضية تلتمس منع دخول المسافرين الصينيين
- الأبناك المغربية أمام مسؤوليتها التاريخية
- "الاستئناف" يؤخر ملف رئيس جماعة ناحية مراكش
- الدولة في "استقصا الناصري" .. "متاع سياسي" ينتقل إلى الأقوى
آلاف التوقيعات الافتراضية تلتمس منع دخول المسافرين الصينيين (5.00)
تقرير يُعري اختلالات نظام التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب (5.00)
- موقف المغرب من "صفقة القرن" يحظى بإشادة صحف إسرائيلية - (131)
- هل تسعى الجزائر إلى تحجيم الدور المغربي في حلّ الأزمة الليبية؟ - (95)
- حكومة سبتة المحتلة ترد على الرباط بتشديد مراقبة السلع المغربية - (55)
- الكتاني: سعر "الفائدة البنكية" في المغرب يقارب البلدان المتقدمة - (51)
- رفض "صفقة القرن" يوحد مواقف إسلاميين ويساريين في المغرب - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
روسيا تقترح 3 أدوية لمواجهة فيروس "كورونا"
ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس، أن وزارة الصحة الروسية حددت ثلاثة أدوية متاحة لمكافحة فيروس "كرونا " وعلاج المصابين من البالغين.
ويعتقد الخبراء الروس أن فيروس "كورونا" الجديد يمكن مكافحته بواسطة دواء "ريبافيرين" (ribavirin) ودواء "لوبينافير/ريتونافير" (lopinavir/ritonavir) ودواء "انترفيرون بيتا ب1" (interferon beta-1b)، وهي أدوية تستخدم عادة لعلاج الالتهاب الكبدي (إيباتيت سي)، ونقص المناعة البشرية والتصلب المتعدد، على التوالي.
وأضافت المصادر أن وزارة الصحة الروسية لم تقدم توصيات بشأن هذه الأدوية فحسب، بل تصف أيضا كيفية تقديم العلاجات وبأي كميات يجب تناولها.
وتهدف هذه المبادئ التوجيهية لجعل الأطباء يتبعونها في جميع المستشفيات بكافة أنحاء روسيا .
يشار إلى أنه وقع استخدام أحد هذه الأدوية المذكورة، وهو "ريبافيرين"، في علاج السارس الصيني عام 2003، والذي أصاب أكثر من 8 آلاف شخص وقتل 774 فردا في 17 دولة مختلفة.
وأظهرت السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" تشابها وراثيا كبيرا مع السارس، حيث أظهرت مقارنة تسلسلية ووجود تطابق بينهما بنسبة 79.5 بالمئة .
وتوصي الوزارة الروسية أيضا أنه ومن أجل منع وتخفيف شدة الأعراض، يجب تناول الدواء في غضون يومين من الاتصال بشخص مصاب. وتتضمن توصيات الوقاية الخاصة أيضا قواعد الصحة والنظافة، مثل غسل الأيدي وارتداء الأقنعة الواقية.