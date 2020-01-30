مراقبة طبية تشمل 82 ألف شخص في الصين

هسبريس – وكالات

أفادت السلطات الصحية الصينية، اليوم الخميس، أنه ثبت وجود 88 ألف و693 شخصا كانوا على اتصال وثيق بمرضى فيروس كورونا، أخرج 2364 منهم من المراقبة الطبية أمس الأربعاء، فيما لا يزال 81 ألف و947 شخصا تحت المراقبة الطبية.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي أنه تم الإبلاغ عن 1737 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في 31 منطقة على مستوى المقاطعة بحلول نهاية يوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 7711.

وأضافت أنه حتى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء، توفي ما مجموعه 170 شخصا بسبب المرض، فيما يشتبه في إصابة 12167 شخصا بالفيروس.

وذكرت اللجنة أن 1370 مريضا في حالة حرجة، من بينهم 131 مريضا في حالة خطيرة، مضيفة أن 124 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم ومنهم 21 شخصا غادروا المستشفى يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ أمس الأربعاء عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في منطقة التبت ذاتية الحكم، فيما بلغت حالات الإصابة المؤكدة في هونغ كونغ 10 حالات، وسبع حالات في ماكاو، وثماني حالات في تايوان، وذلك حتى نهاية يوم الأربعاء.

من جانب آخر، اعتبر وو تشون يوو، خبير علم الأوبئة في المركز الصيني لمنع ومكافحة الأمراض، أن جهود الصين لكبح تفشي وباء الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد خارج الدولة "أثبتت فعاليتها".

وقال الخبير الصيني، خلال لقاء صحفي عقدته لجنة الصحة الوطنية، اليوم الخميس، إنه "حتى الآن، لم تتجاوز نسبة حالات الإصابة المؤكدة التي سجلت في الخارج واحد في المائة من إجمالي الإصابات".

وفي الوقت الذي سجلت فيه الصين إجمالي 7711 حالة إصابة مؤكدة، بلغ عدد الحالات المؤكدة في الخارج 68 حالة.