عدد ضحايا "كورونا" بالصين يصل 258 شخصا

هسبريس – أ.ف.ب

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، أنّ عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 258 حالة في البلاد بعد تسجيل 45 حالة وفاة بالفيروس في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في البلاد.

وقالت لجنة الصحّة بالمقاطعة الواقعة في وسط البلاد إنّ عدد الإصابات المؤكّدة في المقاطعة يواصل ارتفاعه بخطى ثابتة إذ أصبح 1347 إصابة.